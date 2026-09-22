El video con IA que les cambia el sexo a los políticos

¿Qué pasaría si las figuras de la política argentina aparecieran con otro género? Esa es la premisa del reel que publicó Javi Gandolfo en Instagram, una pieza realizada con inteligencia artificial que convierte rostros conocidos en personajes alternativos. El creador la presentó como “el multiverso que nadie pidió” y acreditó el uso de Higgsfield AI. El resultado se apoya en un reconocimiento inmediato: las caras cambian, pero los nombres, los gestos y las referencias permiten identificar a cada dirigente.

La galería abre con Javiera Milei, versión del presidente Javier Milei, y Cristian Kirchner, inspirado en Cristina Fernández de Kirchner. Siguen Patricio Bullrich, por Patricia Bullrich; Alba Fernández, por Alberto Fernández; Alexia Kicillof, por Axel Kicillof; y Mari Macri, por Mauricio Macri. La lista cruza espacios políticos y suma al Ruso Bregman, a partir de Myriam Bregman; Nicole del Caño, por Nicolás del Caño; Serena Massa, por Sergio Massa; y Juana Grabois, por Juan Grabois. Los nombres inventados completan el efecto de las imágenes: cada transformación funciona como un chiste breve que se entiende antes de que termine el video.

El perfil de Gandolfo muestra otros experimentos con la misma herramienta. En uno de ellos, imagina a figuras argentinas como protagonistas de una película. Esa continuidad ayuda a entender el tono del reel: juega con lo imposible y convierte a la política en un elenco de comedia. La publicación se suma a una corriente que ya llenó las redes de escenas políticas fabricadas con IA: dirigentes convertidos en personajes de ficción, versiones futuristas y parodias de campaña que circulan en formatos cortos y se replican con rapidez.

Los políticos son protagonistas habituales de estos montajes porque sus rostros son reconocibles y cualquier alteración provoca una reacción inmediata. En este caso, el cambio de género convierte la discusión política en un juego visual de tecnología, caricatura y cultura del meme. El atractivo también está en lo fácil que resulta compartir una imagen aislada del reel. Cada personaje puede viajar por separado a historias, grupos de chat o publicaciones, acompañado por el nombre que le inventó el creador.

La repercusión de estos videos se alimenta de las reacciones: hay quienes celebran los parecidos, quienes discuten el resultado y quienes proponen nuevos protagonistas. Así, una transformación pensada como entretenimiento sigue circulando más allá de la publicación original y confirma que la inteligencia artificial encontró en las figuras políticas un material inagotable para el humor de las redes.