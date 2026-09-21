La novela sobre los nazis en Argentina que recomendó Mauricio Macri

Mauricio Macri cambió la discusión política por una recomendación literaria. El 20 de septiembre publicó en Instagram la tapa de "La guarida del lobo", la primera novela de Eugenio Burzaco. “Acabo de terminar el libro de Eugenio Burzaco, que me gustó mucho”, escribió. La definió como una reconstrucción del ascenso del nazismo entre Alemania y la Patagonia y cerró: “La recomiendo. Felicitaciones Eugenio!”.

Burzaco fue secretario de Seguridad de la Nación durante su gobierno y antes había conducido la Policía Metropolitana porteña. Politólogo y especialista en seguridad, llevaba publicados ensayos e investigaciones sobre violencia y narcotráfico. Ahora incursiona en la ficción con un libro de 408 páginas editado por Grijalbo.

La historia comienza en Berlín, en 1933, y sigue a tres adolescentes: Ewa y David Apfelbaum y Hans Hartmann. Sus vidas quedan atravesadas por el avance nazi, la guerra, el exilio y las lealtades quebradas. El vínculo amoroso entre una joven judía y un guardaespaldas de Hitler es uno de los motores de una trama que combina romance, espionaje e intriga histórica.

El recorrido lleva a los personajes a Buenos Aires, Nueva York y Bariloche. En la posguerra, cuando intentan reconstruir sus vidas, aparece el rumor de que Hitler pudo haber escapado y encontrado refugio en la Patagonia. Esa posibilidad funciona como disparador de la novela: forma parte de la ficción que propone Burzaco, no de una revelación documental anunciada por Macri.

El proyecto tiene una raíz familiar. En una entrevista con Infobae, el autor contó que sus abuelos polacos llegaron a la Argentina en 1946, después de perder bienes y familiares durante la guerra. Su madre, Ewa, nació en Cracovia en abril de 1940, bajo la ocupación alemana. El nombre resuena en el de una de las protagonistas.

Burzaco empezó a escribir durante la pandemia, cuando estaba en su casa de Bariloche y había terminado su gestión nacional. Según explicó, el trabajo le exigió investigar, imaginar y revisar su escritura. En lugar de concentrarse sólo en jerarcas y batallas, buscó contar cómo las grandes tragedias alteran la vida de personas comunes.