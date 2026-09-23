Wednesday 23 de September, 2026
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POLíTICA | Hoy 13:38

Quiénes son los 18 procesados en la causa Andis, además de Spagnuolo

Exfuncionarios, empresarios y operadores privados integran la trama de compras direccionadas, sobreprecios y presuntos pagos ilegales en Discapacidad.

Causa ANDIS | Foto:CEDOC
Causa ANDIS | Foto:CEDOC

La Sala II de la Cámara confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y de otras 18 personas en la causa que investiga el presunto direccionamiento de compras, sobreprecios y pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El nombre de mayor peso dentro de la estructura estatal es Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud. La Justicia lo considera, al igual que Spagnuolo, jefe de la presunta asociación ilícita y le atribuye haber ejecutado y supervisado las adjudicaciones cuestionadas.

Causa ANDIS

Los otros cuatro exfuncionarios son Diego D’Giano, exdirector de Prestaciones Médicas; Roger Grant, excoordinador de Gestión de Urgencias; Eduardo González, quien coordinó compras de medicamentos y luego dirigió Apoyos y Asignaciones Económicas; y Lorena Di Giorno, integrante de las áreas de Acceso a la Salud y Gestión de Urgencias. González y Di Giorno también quedaron procesados por cohecho.

Entre los privados sobresalen Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como jefes del grupo. Según el expediente, ambos habrían influido sobre decisiones de ANDIS sin ocupar cargos formales. Calvete habría dirigido contrataciones del programa Incluir Salud en beneficio de empresas vinculadas; Atchabahian habría intervenido en la selección de proveedores, adjudicaciones y pagos.

Causa ANDIS

La nómina se completa con Ornella Calvete, exfuncionaria de Economía y vinculada a la expansión de Profarma; Guadalupe Muñoz, encargada de movimientos de dinero y cotizaciones; Julio César Viera, señalado por el pago de sobornos y el manejo de fondos; y Patricia Liliana Canavesio, responsable de tareas contables, impositivas y de tesorería.

Causa ANDIS

También fueron procesados Luciana Ferrari, empleada de Roche y colaboradora externa; Andrés Arnaudo, presidente de Droguería Génesis; Silvana Escudero, presidenta de New Farma y expresidenta de Droguería Floresta; Alejandro Fuentes Acosta, presidente de Floresta; Patricio Rama, gestor de cotizaciones de New Farma; Federico Santich, administrador de Profarma y articulador de procedimientos; y Ruth Lozano, a quien se le atribuye haber prestado su nombre para constituir sociedades y movilizar dinero.

La Cámara ya sostuvo que el programa de prestaciones de alto costo fue utilizado para simular competencia y favorecer a un grupo reducido de proveedores. Los procesamientos no equivalen a condenas: fijan responsabilidades provisorias y dejan a los acusados más cerca del juicio oral.

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Franco Guareschi

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