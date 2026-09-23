Escándalo Cerimedo: Nadia Beller declara ante la Justicia argentina

Nadia Beller, la expareja del consultor político Fernando Cerimedo, declara este miércoles como testigo en la causa que investiga un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La abogada boliviana comparece por videoconferencia desde su país ante el fiscal federal Franco Picardi y promete aportar información que podría abrir un nuevo capítulo en uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno.

La testimonial se realiza con asistencia de fiscales bolivianos, encargados de garantizar su seguridad y acompañarla durante la diligencia. Beller se recupera de un ataque ocurrido el 17 de agosto: recibió tres disparos y denunció a Cerimedo como presunto responsable. La Justicia de Bolivia investiga el episodio como una tentativa de femicidio. Cerimedo fue procesado en Bolivia.

Las autoridades del país vecino rechazaron el pedido de Picardi para que los abogados de los imputados pudieran presenciar la audiencia y formular preguntas. Invocaron la legislación local y las particularidades del caso abierto allí. Sin embargo, la declaración es una prueba reproducible: las defensas podrán conocer su contenido y pedir medidas posteriores.

El interés de Comodoro Py está puesto en el material que Beller afirma conservar. Según dijo públicamente, cuenta con mensajes, chats y grabaciones en los que Cerimedo habría hablado de vínculos entre funcionarios y droguerías. También aseguró que él y su esposa, Natalia Basil, estuvieron detrás de la filtración de los audios atribuidos al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que impulsaron la pesquisa y salpicaron a Karina Milei.

“Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei; eso lo tengo grabado”, sostuvo Beller. Su teléfono ya fue entregado a la Fiscalía boliviana en otra investigación contra Cerimedo. La Justicia argentina podría solicitar una copia forense mediante cooperación internacional.

En paralelo, Gendarmería analiza si los audios atribuidos a Spagnuolo son auténticos o fueron editados. La causa examina presuntos sobornos y direccionamientos en compras de medicamentos e insumos para personas con discapacidad. La Sala II de la Cámara Federal confirmó esta semana los procesamientos de los acusados por asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta agravada. La voz de Beller irrumpe en un expediente que ya tiene impacto político: lo decisivo será cuánto de su relato puede sostenerse con pruebas verificables.