Insólito: en la TV francesa, Milei dijo que Hitler y Mussolini eran "socialistas"

Javier Milei llevó su batalla cultural a la televisión francesa y volvió a sacudir la discusión pública con una interpretación controvertida. Durante una entrevista con el periodista Darius Rochebin, de la señal LCI, afirmó que Adolf Hitler y Benito Mussolini eran “socialistas”.

La conversación fue emitida el lunes 21 de septiembre por el canal de noticias del grupo TF1, antes del viaje presidencial a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ante una pregunta sobre las diferencias entre las corrientes socialdemócratas y las experiencias totalitarias, Milei apeló al nombre oficial del partido nazi —Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán— para ubicar a Hitler dentro del socialismo. En el caso de Mussolini, recordó su militancia juvenil en el Partido Socialista Italiano y su posterior expulsión.

El razonamiento omite, sin embargo, elementos centrales del consenso historiográfico. El Museo del Holocausto de Estados Unidos define al Partido Nazi como una fuerza de extrema derecha, racista, antisemita y antimarxista. Su denominación buscaba atraer a trabajadores y alejarlos del socialismo y del comunismo. Tras llegar al poder en 1933, Hitler prohibió los demás partidos y persiguió, encarceló y asesinó a comunistas, socialdemócratas y dirigentes sindicales.

Mussolini sí había sido socialista en su juventud, pero fue expulsado del partido en 1914 por apoyar la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial. Luego creó el fascismo, un movimiento ultranacionalista, autoritario y enemigo del marxismo que destruyó a las organizaciones obreras opositoras y gobernó aliado con las elites económicas.

En la entrevista, Milei también calificó al socialismo como “el mal absoluto”, sostuvo que Europa “se está hundiendo” y responsabilizó al Estado de bienestar, las regulaciones, la inmigración y el “wokismo”. A la vez elogió a Donald Trump, defendió su alineamiento con Estados Unidos e Israel y ratificó el reclamo argentino por las Islas Malvinas exclusivamente por la vía diplomática.

La equiparación entre socialismo, nazismo y fascismo no es nueva en el discurso presidencial. Milei la utiliza para reunir bajo una misma etiqueta a corrientes muy distintas y presentar cualquier intervención estatal como parte de una tradición autoritaria. Esta vez, la tesis llegó a una audiencia internacional y volvió convertida en polémica.