Grupo Magallan: las cortinas que eligen los jugadores de fútbol. Seguridad y diseño para casas de alta gama

La seguridad sigue siendo una prioridad a la hora de pensar una vivienda, pero en las casas de alta gama ya no alcanza con instalar un cerramiento resistente. También se busca que acompañe la arquitectura, que sea cómodo en el uso cotidiano y que no altere la estética general de la propiedad.

En ese contexto, las cortinas inyectadas símil madera comenzaron a ganar espacio en cocheras, accesos y grandes aberturas de viviendas premium. Entre quienes las eligen también aparecen jugadores de fútbol que buscan combinar seguridad y privacidad con una terminación más integrada al diseño de sus casas.

Desde Grupo Magallan, empresa especializada en fabricación e instalación de cerramientos, explican que el mercado residencial cambió en los últimos años. Las consultas ya no pasan solamente por la resistencia o el precio: también entran en juego el color, la terminación, el nivel de ruido durante la apertura y el cierre y la posibilidad de automatizar el sistema.

Seguridad que se integra a la casa

A diferencia de la cortina metálica tradicional, las versiones inyectadas incorporan una capa interna que contribuye a reducir el paso del ruido y de la temperatura. En una cochera integrada a la vivienda o en accesos próximos a espacios interiores, esa característica suma confort además de seguridad.

La terminación símil madera agrega otro elemento: permite mantener una imagen más cálida y residencial sin recurrir a un cerramiento que visualmente remita a un local comercial. A eso se suma la motorización, especialmente valorada en cocheras y accesos de uso frecuente.

La tendencia también empieza a aparecer desde la etapa de proyecto. Según Grupo Magallan, una parte de las consultas llega actualmente a través de arquitectos y desarrolladores que contemplan estos cerramientos desde el diseño original de la vivienda, y no únicamente de propietarios que buscan incorporarlos después de construida.

El cambio muestra una nueva lógica en el segmento residencial: la seguridad sigue siendo indispensable, pero cada vez más debe convivir con diseño, confort y tecnología.

Para conocer más sobre Grupo Magallan y sus soluciones de fabricación y servicio técnico, visitá: grupomagallan.com

por CONTENT NOTICIAS