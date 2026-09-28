Luis Novaresio pidió disculpas por su ataque a la jueza Laura de Marinis

Un día después del ataque, Luis Novaresio volvió sobre sus palabras. “Quiero pedirle disculpas a la jueza De Marinis”, dijo al aire. El periodista reconoció que había cruzado un límite, aunque mantuvo su desacuerdo con la resolución que originó la controversia.

El episodio había comenzado durante una emisión de A24. Novaresio cuestionaba el fallo de Laura De Marinis, jueza porteña que declaró inconstitucional para un caso concreto el artículo 1 de la Ley 27.801 y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La norma había reducido de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil.

El conductor abandonó entonces el análisis técnico y disparó: “La jueza Laura De Marinis es una imbécil, es una mala persona, hay que sacarla del lugar”. Justificó su agresión con una pregunta: “¿Ella puede decir eso y yo no puedo decir que es una imbécil?”.

De Marinis había considerado que someter al adolescente al proceso penal resultaba regresivo y estigmatizante. El robo no llegó a concretarse ni hubo lesiones. Además del sobreseimiento, ordenó la intervención de organismos de protección para brindar acompañamiento familiar, escolar y recreativo. La magistrada aclaró que su decisión se limitaba a ese caso y podía ser revisada por instancias superiores.

La escalada excedió el estudio de televisión. El Gobierno porteño denunció a la jueza ante el Consejo de la Magistratura y pidió evaluar un jury por mal desempeño. A la vez, más de 90 integrantes del Poder Judicial de la Ciudad respaldaron a De Marinis y advirtieron que perseguir disciplinariamente a una magistrada por el contenido de una sentencia afecta la independencia judicial.

Frente a la repercusión, Novaresio se retractó. En X publicó: “PIDO DISCULPAS” y agradeció a la abogada Natalia Volosin por haber conversado con él en privado y debatido ideas, además de mencionar al periodista Reynaldo Sietecase. Su mensaje separó dos planos: el derecho a discutir un fallo y la descalificación personal de quien lo dicta.

La disculpa tampoco clausuró la polémica. Algunos usuarios valoraron que reconociera el error; otros la interpretaron como una reacción tardía ante el repudio. “No se bancan el vuelto y recurren a las lágrimas de cocodrilo”, sostuvo una de las respuestas más difundidas. Novaresio retiró el insulto, no su posición sobre la sentencia. El episodio dejó planteada otra discusión: hasta dónde puede llegar la crítica mediática antes de transformarse en hostigamiento contra una persona.