Del libertario Agustín Laje a Flor de la Ve: "El dato más duro es que no sos mujer"

"Son de manual estos libertarios. Ahora el carancho de Agustín Laje se prende de la polémica para correr el eje y distraer de los datos de la realidad. Cuando los números del Gobierno incomodan, siempre necesitan un enemigo. Y conmigo pierden el tiempo: si piensan que me ofenden tratándome de varón, se equivocan. A esta altura de mi vida, ¿de verdad creen que eso puede lastimarme? Busquen otra cosa. Yo voy a seguir hablando de lo que importa y cuestionando lo que callan", tuiteó Flor de la Ve en su cuenta personal de X.

En su posteo, la conductora televisiva compartió un fragmento del ciclo conducido por Esteban Trebucq en La Nación+, donde el escritor libertario Agustín Laje criticó la defensa que hizo Flor de la Ve a la jueza Laura de Marinis del Fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de CABA. En sus declaraciones mediáticas, el intelectual mileísta cuestionó a las celebridades que estuvieron a favor de la postura de la magistrada que había dictaminado la inconstitucionalidad de la Ley Penal Juvenil. "Viven en un barrio cerrado, se mueven en ambientes seguros, a veces tienen guardias privados, choferes y demás, no digo que sea el caso de él", disparó Laje negando la condición de mujer trans de la presentadora de El Nueve.

Inmediatamente, Fernanda Iglesias corrigió al escritor luego de que este se refiriera en masculino a Florencia de la Ve y le recriminó que es un delito referirse en esos términos. Lejos de disculparse, el autor de "El libro negro de la nueva izquierda: Ideología de género o subversión cultural" redobló la apuesta y señaló: "¿Es un delito decir la verdad en este país?", y continuó: "Todo el mundo tiene el derecho de mutilarse y ponerse el nombre que quiera. Yo tengo el derecho a pensar distinto y ajustarme a la realidad biológica de las personas".

Por supuesto, tras la polémica televisiva y el posteo de Flor de La Ve señalando a Laje, el intelectual libertario siguió el cruce en redes sociales y sostuvo: "El dato más duro de la realidad es no sos mujer. Abrazo". El sintético mensaje fue muy cuestionado por otros usuarios de X que señalaron que la postura del escritor era discriminadora y faltaba el respeto.

La pelea tuitera entre ambos referentes de extremos opuestos ideológicos era algo esperable desde hace tiempo. Florencia de la Ve se ha consolidado como una de las figuras públicas más identificadas con las posiciones progresistas en diversidad sexual, igualdad de género y ampliación de derechos civiles. A lo largo de su trayectoria como conductora, actriz y periodista ha defendido la Ley de Identidad de Género, el matrimonio igualitario y las políticas de inclusión para el colectivo LGBT+, además de manifestarse a favor de la legalización del aborto y de las agendas feministas.Tras el cruce televisivo con Laje, publicó una columna de opinión en la que sostuvo que los discursos sobre identidad de género y diversidad tienen consecuencias concretas sobre la vida de las personas trans y denunció un aumento de expresiones transfóbicas en el debate público.

Por su parte, Agustín Laje es uno de los principales referentes intelectuales de la denominada nueva derecha argentina y latinoamericana. Él mismo se define como una persona “de derechas” y afirma tomar elementos del liberalismo clásico, el libertarismo y el conservadurismo, aunque rechaza quedar encasillado en una sola corriente ideológica. Su producción intelectual gira alrededor de la llamada “batalla cultural”, concepto con el que plantea que existe una disputa entre las ideas de la nueva derecha y el progresismo en ámbitos como la educación, los medios, la cultura y las universidades. Es además un crítico de lo que denomina “ideología de género”, del feminismo contemporáneo y de las políticas identitarias promovidas por sectores progresistas.

Entre las posiciones que el politólogo cordobés ha defendido públicamente se encuentran su oposición a la legalización del aborto, su rechazo a la eutanasia y sus cuestionamientos a la Educación Sexual Integral tal como se implementa en Argentina, al considerar que incorpora contenidos ideológicos. Sus ideas son presentadas por sus seguidores como una defensa del liberalismo y el conservadurismo cultural, mientras que estudios académicos lo describen como un referente de la nueva derecha o del ultraconservadurismo latinoamericano.