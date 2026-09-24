Maslatón contra Karina Milei: "Se preparó toda su vida para robar del Estado"

Carlos Maslatón volvió a cargar contra Karina Milei y elevó al máximo el tono de sus cuestionamientos. El abogado y analista publicó en X una acusación directa contra la secretaria general de la Presidencia, a quien señaló por el manejo de distintas áreas del Gobierno.

“Es impresionante Karina Milei, es claro que se preparó toda la vida para robar del Estado, pero impresiona que lo haga con cada repartición del gobierno, todo es una oportunidad para alzarse con los fondos públicos”, escribió. Luego aseguró que sus advertencias habían sido formuladas en junio de 2022 y cerró con otra frase filosa: “De mi parte, que se jodan todos”.

El mensaje apareció mientras el entorno de la funcionaria quedó bajo cuestionamiento por una denuncia de la diputada Marcela Pagano sobre compras y contrataciones destinadas a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. La presentación pidió investigar presuntas irregularidades y un eventual desvío de alimentos hacia un emprendimiento privado de catering vinculado con personas cercanas a una exfuncionaria.

Entre los datos mencionados figura una licitación por 29.505 kilos de carne, pollo, cerdo, pescado y achuras para cubrir seis meses de consumo en ambas sedes. Pagano también apuntó contra María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General, y otros funcionarios. Las sospechas están bajo análisis judicial y, hasta el momento, no implican una condena ni prueban por sí solas la participación de Karina Milei.

Maslatón utilizó ese escenario para retomar una pelea de larga data. En 2022 todavía se presentaba como militante y “puntero gratuito” de Javier Milei, pero comenzó a cuestionar públicamente la conducción de Karina y del entonces armador Carlos Kikuchi. Los acusó de llevar al espacio libertario “a la catástrofe” y reclamó internas para definir las candidaturas.

La ruptura se profundizó durante la campaña presidencial. Maslatón denunció un supuesto sistema de venta de lugares en las listas de La Libertad Avanza y luego ratificó ante la Justicia que había recibido testimonios sobre pedidos de dinero.

Desde entonces, el abogado convirtió a la hermana del Presidente en uno de sus blancos. Esta vez no presentó documentación nueva en su publicación: enlazó los episodios recientes con aquellas advertencias y formuló una conclusión política en términos categóricos. La acusación generó repercusión en redes, donde volvió a discutirse el poder de “El Jefe”, como Javier Milei llama a su hermana, dentro del esquema oficial.