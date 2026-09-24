Los memes por la poca asistencia que tuvo el discurso de Milei en la ONU

La imagen se prestaba al remate: Javier Milei hablaba desde el atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, frente a él, se multiplicaban las butacas vacías. La captura del recinto comenzó a circular mientras el Presidente todavía exponía y las redes hicieron el resto. Los claros no son una rareza en la extensa sucesión de discursos, aunque el contraste visual resultó demoledor. La burla fue instantánea.

El economista Roberto Cachanosky encendió la conversación con una ironía. “Parece que la mayoría se fue a tomar un café mientras habla Milei”, escribió en X. También desafió al realizador presidencial Santiago Oría a encontrar la manera de “mostrar multitudes”. El posteo reunió cientos de respuestas y abrió una competencia de fotomontajes.

Una de las imágenes llenó la sala con personajes de Los Simpson: Homero, Marge, Bart y el resto de Springfield aparecieron sentados ante el mandatario. Otra agregó, mediante inteligencia artificial, una platea repleta hasta el último asiento. Un tercer usuario fue más lejos y pegó debajo del estrado una multitud propia de una movilización callejera, presentada como “el edit de Oría”.

La economía también se metió en la secuencia. Bajo la frase “Milei en la ONU. Consumo estallado”, un montaje convirtió el hemiciclo en un supermercado: delegados y diplomáticos empujaban carros cargados de alimentos frente al Presidente. La escena exageraba, en clave absurda, uno de los latiguillos con los que el oficialismo describe la recuperación.

El meme que más circulación alcanzó tomó otro camino. “La imagen de Milei hablando en la ONU podría ser apócrifa”, anunció la publicación. En la foto adulterada, detrás del jefe de Estado aparecía una mujer envuelta en una toalla, con gesto cansado, como si esperara que terminara una exposición demasiado larga.

El intercambio no fue unilateral. Usuarios libertarios rechazaron esa lectura y difundieron una foto de Cristina Kirchner ante un recinto con claros para mostrar que las ausencias no fueron una excepción. Lilia Lemoine eligió una réplica más directa contra Cachanosky: “La envidia te carcome”.

Milei habló durante 19 minutos. Reclamó por Malvinas, cuestionó con dureza a la ONU y defendió su alineamiento con los Estados Unidos. Pero en X el contenido quedó momentáneamente desplazado por la escenografía. Las filas semivacías se volvieron una materia prima irresistible para el humor político, siempre dispuesto a poblar con ficción los lugares que la diplomacia dejó libres.