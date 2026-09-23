Rebord y Manu Jove mostraron el manual libertario para responderles a los "kukas"

Tomás Rebord y Manuel Jove usaron un cuadernillo de formación de La Libertad Avanza en su intercambio al aire. En un video que circuló en X, los conductores hojearon el “Manual de logros”, una publicación que presenta argumentos para respaldar la gestión de Javier Milei y responder las críticas opositoras.

Con la guía abierta ante cámara, Rebord explicó su mecánica: “Es ahí arriba el relato falso y abajo la respuesta para el kuka en cuestión”. Jove tomó como ejemplo una de las objeciones incluidas en sus páginas: “Con Milei no podés progresar. Este gobierno es para los que ya tienen”. Su compañero completó, con ironía: “Algo clásico que te dice un kuka en cualquier lado”.

Luego llegó la contestación sugerida por el texto: “Con Milei, más de 45.000 familias compraron su primera vivienda. Eran trabajadores que por primera vez tuvieron acceso a un crédito hipotecario real”. Rebord reaccionó con un escueto “buen argumento”, mientras Jove preguntaba dónde estaban esos créditos.

El recorte exhibió también una segunda consigna. “El relato falso: con Milei se abandonó la infraestructura”, leyó Rebord. La respuesta enumeraba la Red Federal de Concesiones y la modernización de trece aeropuertos. Los conductores aclararon que se trataba de obras realizadas por privados y que todavía no estaban completamente terminadas.

El volumen forma parte de una serie de tres materiales elaborados por Santiago Oría, responsable de la comunicación audiovisual del Gobierno y fundador del Círculo de Pensamiento Liberal. Los otros dos se titulan “Memoria de la década perdida” y “Periodismo y república en la era Milei”. Los cuadernillos fueron distribuidos entre legisladores oficialistas y están pensados como herramientas para la discusión política.

En el cierre del video, Rebord mostró la tapa del primero y resumió el tono de la escena: “Este es el Manual de logros: cómo pelearte con un kuka y salir vivo en…”. La frase condensó la lectura que ambos hicieron del material: un repertorio de afirmaciones y réplicas listo para usar frente a los cuestionamientos al oficialismo.

La secuencia se viralizó y volvió a poner bajo la lupa la estrategia comunicacional libertaria. Entre datos, consignas y categorías como “relato falso”, el manual busca unificar respuestas y ofrecer a dirigentes y militantes un libreto común para defender al Gobierno.