Los viejos tuits de Adorni: "Si tenés mucho dinero, seguro no lo hiciste laburando"

Las redes sociales volvieron a poner a Manuel Adorni frente a sus propias palabras. En medio de las explicaciones judiciales sobre el crecimiento de su patrimonio, usuarios rescataron una publicación que el entonces panelista había escrito el 14 de julio de 2017: “Si tenes mucho dinero ‘seguro no la hiciste laburando’. País de gente hecha para vivir pura y exclusivamente del Estado”.

La captura fue difundida por Marcelo Sivi, uno de los usuarios que señaló la contradicción. El post circuló mientras la situación patrimonial del exvocero volvía al centro del debate público. Sus críticos leyeron la frase como una impugnación escrita por el propio Adorni.

El mensaje permaneció casi una década en el archivo digital y reapareció ahora como un búmeran. Adorni, exjefe de Gabinete de Javier Milei, presentó un escrito de 78 páginas en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Allí afirmó que sus bienes tienen un origen “razonable y verificable” y negó que exista un incremento patrimonial sin justificar.

La controversia comenzó con sus declaraciones juradas rectificativas. En ellas incorporó sumas en dólares que, según explicó, provenían de la venta de activos digitales hecha años atrás. Su última declaración consignó bienes por más de 944 millones de pesos, además de deudas superiores a los 317 millones. La defensa afirmó que las diferencias detectadas obedecieron a errores de registración y que el dinero no había sido declarado porque él y su esposa vivían como si no contaran con esos ahorros.

La reaparición del tuit no aporta por sí misma una prueba al expediente, pero alimentó las críticas por el contraste entre aquella sentencia dura y los argumentos que Adorni ofrece hoy ante la Justicia. El exfuncionario no fue condenado en esta investigación y rechaza la acusación.

El archivo también devolvió otro cruce, esta vez con Alberto Samid. En enero de 2024, Adorni celebró en X una “gran noche de Starcraft”. El empresario de la carne le respondió: “Nérpola nunca, ¿no?”. La réplica llegó con una referencia directa a sus antecedentes: “Bueno, jamás me han condenado. Algo es algo”.

El dardo apuntaba a la condena a cuatro años de prisión que recibió Samid por integrar una asociación ilícita dedicada a evadir impuestos en el mercado de la carne. Años después, el intercambio volvió a circular junto con el viejo mensaje sobre el dinero. En las redes, donde nada termina de desaparecer, las frases antiguas suelen regresar cuando el presente les cambia el sentido.