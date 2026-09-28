Presidente sorpresa: quién gobernará Argentina cuando Milei no esté

Desde el martes a las 22 y hasta el sábado 3 de octubre, la Argentina tendrá un presidente muletto. Javier Milei volará a París para encabezar la segunda edición de la Argentina Week, y Victoria Villarruel partirá hacia Madrid para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. Con la fórmula presidencial fuera del país, el sillón de Rivadavia quedará en manos de Bartolomé Abdala, el senador puntano de La Libertad Avanza que ejerce como residente provisional del Senado.

No es una anomalía institucional. La Ley 20.972 de Acefalía establece que, ante la ausencia transitoria del Presidente y de la Vicepresidenta, el Poder Ejecutivo pasa al presidente provisional del Senado hasta que el mandatario reasuma. Tampoco es una novedad para Abdala: ya ocupó ese lugar el 8 y 9 de diciembre de 2025, cuando Milei viajó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado (Villarruel entonces también estaba en España).

Pero en política las coincidencias rara vez son inocentes. Que la vicepresidenta vuelva a elegir el mismo momento que el Presidente para cruzar el Atlántico dice mucho sobre el estado de una relación que hace tiempo dejó de ser una sociedad. Villarruel no quiere quedar como la figura que "cuida la silla" de un jefe con el que no dialoga, y el Gobierno tampoco parece interesado en que la vice ocupe el centro de la escena, aunque sea por unos días. La salida más prolija para ambos es la que termina ponderando a un tercero.

Y para Abdala, la foto llega en un buen momento. El senador aspira a gobernar San Luis y unos días al frente del Ejecutivo nacional, aunque sean de rebote, le suman visibilidad en medio de la construcción de su candidatura. Aunque seguramente como diciembre, durante su primer interinato, se limitará a comunicar en redes que asume por los compromisos internacionales de Milei y Villarruel, antes de devolver la lapicera el sábado.

El poder real viaja a París

La paradoja es que, mientras en Buenos Aires gobierna un reemplazante, buena parte del poder efectivo del país estará sentado en un avión rumbo a Francia. Junto a Milei viajarán Karina Milei, los ministros Luis Caputo, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Juan Bautista Mahiques y Mario Lugones, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. Y, sobre todo, 12 gobernadores: Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Carlos Sadir, Marcelo Orrego, Raúl Jalil y Claudio Vidal.

Esa lista es el verdadero mensaje político de la gira. Milei le muestra al mundo que no está solo, en un momento en el que aparecen las primeras dudas sobre su plan de reelección (a principios de 2026 la tendencia era otra: el presidente hasta se ilusionaba con ganar en primera vuelta). Y que el crecimiento argentino es sostenible y federal.

En paralelo: el Gobierno envió el Presupuesto 2027 al Congreso el 15 de septiembre y necesita votos que La Libertad Avanza no tiene por sí sola. Los mandatarios provinciales son la llave de esas mayorías, y la Casa Rosada lo sabe: Milei tendrá el jueves una reunión exclusiva con todos ellos. La foto en París funciona como vidriera ante los inversores europeos, pero también como ensayo de una coalición legislativa que el oficialismo necesita consolidar.

La mezcla de espacios es deliberada. Conviven aliados orgánicos, radicales, gobernadores de fuerzas provinciales y hasta peronistas dialoguistas como Raúl Jalil. El Gobierno quiere mostrar un respaldo transversal al rumbo económico. Los gobernadores, a cambio, buscan algo más concreto que una foto: obras, fondos y un lugar en la mesa del Presupuesto.

Macron, la OCDE y los negocios

La agenda oficial combina economía y diplomacia. El jueves, Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, expondrán en la sede de la OCDE sobre la transformación macroeconómica. Luego hablará Fatih Birol, de la Agencia Internacional de Energía, llegará el discurso central de Milei y cerrará Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies. Ese mismo día, a las 13.50, el Presidente se reunirá con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, en el primer encuentro presencial entre ambos desde junio de 2025.

Entre los empresarios figuran Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Margarita Dreyfus (Louis Dreyfus), Gary Nagle (Glencore), Héctor Grisi (Santander), Martín Migoya (Globant), Claudio Descalzi (Eni) y Ahmed Al Jaber (ADNOC). Energía, minería, agroindustria e inteligencia artificial son los sectores que el Gobierno quiere vender. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, que todavía genera resistencias en el campo francés, será otro de los temas sensibles.

Hay un detalle que no pasa inadvertido: a diferencia de la primera Argentina Week, realizada en marzo en Nueva York con JP Morgan y Bank of America como anfitriones, esta vez ninguna empresa organiza el foro. El Estado asume todo el protagonismo: JP Morgan recortó sus proyecciones de crecimiento tras la caída de la actividad de julio y hay enojo en el gabinete económico que reclama algun tuneo al plan.