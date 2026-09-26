Gonzalo Aziz: “El periodismo militante no es profesional”

Sabe disfrutar la vida. Él aclara que no siempre fue así, que tuvo que aprender, que tiene varios años de terapia encima. Sea como fuere, aprendió a pasarla bien.

Gonzalo Aziz es cálido, agradable. Un hombre de barrio —nació en Adrogué— familia, amigos y puertas abiertas. Un apasionado de la música, toca el piano y la guitarra, y de andar en moto.

Se graduó como licenciado en Ciencias de la Comunicación en la UBA y como magíster en Políticas Públicas en la Universidad Austral, con diploma de honor. Además, hizo un posgrado en liderazgo político en la Universidad Complutense de Madrid. La política es otro de sus grandes asuntos. De hecho, es docente de Gestión de Asuntos Públicos en la Austral y en la Universidad Nebrija de Madrid

Conduce “Infobae al Regreso”, lunes a viernes de 18 a 21 por Infobae; y “Aires de Noticias” junto a Sandra Borghi, los domingos de 9 a 11 por Radio Mitre.

Noticias: Usted reconoce la influencia positiva que tiene su entorno familiar en su vida. ¿Cómo es esta familia?

Gonzalo Aziz: Mi papá, mi mamá y yo. Una familia con tíos, con muchos primos, muy de juntarse, que incorpora a los amigos como parte de la familia. Mi mamá es licenciada en Matemáticas, tiene una maestría en Educación y gestiona su propio colegio desde hace más de treinta años con mucho éxito. Y mi viejo es ingeniero mecánico y también trabaja en el proyecto de mi mamá. Dos ejemplos espectaculares de padres. Un viejo inteligente, caballerazo y una mamá que se levanta todos los días festejando la vida, es un sol.

Noticias: ¿Usted se casó?

Aziz: No, tuve noviazgos varios, pero nunca llegué a casarme.

Noticias: ¿Es reacio al casamiento?

Aziz: No. Soy reacio a conformar una pareja que no me haga feliz. Las relaciones entre las personas hoy están bastante difíciles, y yo decidí no tranzar con el manual de los buenos comportamientos y las buenas costumbres y esperar que me toque la posibilidad de tener una pareja que me haga muy feliz.

Noticias: ¿Se ve formando una familia?

Aziz: Sí, recontra. Soy muy old school (vieja escuela) para eso. Me gusta mucho el formato tradicional, quizás aggiornado a la época en la que vivimos. Sobre todo, pensando en el rol de la mujer, que para mí es de proyectos, de independencia, de desarrollo y de validación. Pero me gustan también las cosas lindas tradicionales. Me gusta mucho el hombre caballero, que cuida, no porque la mujer no pueda valerse por sí misma, sino por simple caballerosidad. Y me gustan las familias grandes, con muchos hijos. Estoy un poco a contramano de los tiempos.

Noticias: ¿Cuándo y por qué decidió ser periodista?

Aziz: Yo amo la música, toco el piano y la guitarra desde muy chico, y mi sueño era ser músico. Tomaba clases, tuve bandas de rock desde los doce años y los test vocacionales de quinto año me daban que tenía que estudiar música. Un día le planteé a mi familia que quería ser músico y que quería ir a estudiar a Berkley, en Boston, pero en esa época era muy costoso. Mi viejo me propuso estudiar Composición y Armonía en la Universidad de La Plata, pero no era lo mío, yo quería acercarme a la música más desde lo popular. Entonces, entré en una crisis vocacional que solucioné gracias a la psicopedagoga del colegio. Ella me dijo que a mí me gustaba la comunicación, tiré la moneda al aire y me inscribí en el CBC de Comunicación y casi desde el arranque me enamoré del periodismo.

Noticias: ¿Qué le enamora del periodismo hoy?

Aziz: Me enamora lo que significó desde su génesis, el periodismo con un compromiso social en el lugar donde te toca vivir. No creo en el periodismo aislado de las cuestiones públicas. Creo que tiene una incidencia central en el debate público de cuestiones que definen si un país va para un lado o para el otro. Nosotros somos intermediarios entre la opinión pública y quienes toman decisiones de la política pública. Me parece que ahí tenemos un rol central. Cuando digo colaborar no significa hacer campaña para los políticos, sino para ayudar a que la sociedad esté más informada.

Noticias: ¿Qué opina de los periodistas que apoyan a un espacio político públicamente?

Aziz: No me molesta que alguien tome partido por un espacio político. Lo que me molesta es que esa postura haga que esa persona no realice bien su profesión. Me parece que los periodistas tenemos que ser ecuánimes para atender a un político y a su adversario de la misma manera. El periodismo militante no es periodismo profesional, es periodismo militante.

Noticias: A usted le apasiona la política, tiene una maestría en Políticas Públicas y un posgrado en Liderazgo Político. ¿Haría política desde la gestión? ¿Asumiría un cargo público?

Aziz: Una manera de enriquecerme como analista político fue estudiar para saber, para poder entender y juzgar con herramientas más nobles lo que hacen los políticos. Yo quería ser un analista profesional. Hoy no asumiría un cargo. La política exige tener un cuero muy ancho y saber comerte sapos y, a veces, respaldar decisiones que van en contra de tus propias convicciones. Y yo no tengo un partido político hoy que me identifique con claridad en base a mis valores. El ser analista político me permite colaborar con el sector público haciendo críticas constructivas, cuestionando al poder. Trabajé 23 años en TN, hace 16 que conduzco en Radio Mitre y hace casi un año que estoy en Infobae, son todos medios donde mis palabras son escuchadas y tienen mucho peso. Si yo puedo incidir en la política pública de manera positiva, virtuosa, cumplo un rol en el marco de la discusión pública sin tener que trabajar como funcionario público, respondiendo a un partido que quizás no me represente.

Noticias: ¿Qué le preocupa del país en este momento?

Aziz: Que no tengamos una plataforma sólida, sustentable de políticas públicas que sean capaces de trascender a los gobiernos de turno. Me preocupa que sea un país pendular. Yo soy pro sector privado, si fuera millonario y tuviese guita para invertir en un país, lo primero que me fijaría es que el marco jurídico esté asegurado gobierne la derecha o la izquierda, los liberales o los conservadores. Eso pasa en los países desarrollados. En Argentina, no. Esta volatilidad es la causa principal por la cual tenemos un muy bajo índice de inversión privada versus el producto bruto. Además, Argentina no tiene consensuado un modelo de desarrollo de país. Los partidos tienen modelos productivos completamente diferentes y esto no pasa en Estados Unidos, España o Inglaterra. Todos los que tienen algún tipo de participación en el espacio público argentino, incluidas empresas y sindicatos, no logran ponerse de acuerdo en cuestiones básicas. Lo peor es que no se ponen de acuerdo porque no tienen vocación de sentarse a hablar con el otro. Me preocupa mucho la falta de diálogo y creo que tanto el kichnerismo como Milei trabajan para profundizar la polarización.

Noticias: ¿Cuál es su mirada sobre el presidente?

Aziz: Por el lado positivo, logró instalar con mucha creatividad y mucha audacia en el debate público cosas que ningún otro partido político había logrado insertar. La batalla cultural que da Milei es correcta. Este país no podía vivir con déficit fiscal, no se puede emitir para financiar el Tesoro porque eso genera inflación. E instaló de manera creativa y asertiva el hecho de que el que las hace las tiene que pagar. Instaló la discusión que está mal que existan intermediarios entre el Estado que otorga planeas sociales y los beneficiarios. Instaló muchas cosas que para mí están bien.

Noticias: ¿En cuanto a lo negativo?

Aziz: Tiene muy malas formas y las formas son muy importantes en la política. Es muy agresivo y denosta públicamente a un montón de actores y rubros de la sociedad que no merecen ese nivel de trato por parte del Presidente. Además, carece de sensibilidad social para un montón de cosas.

Noticias: Volviendo a temas personales. Cuénteme sobre su pasión por las motos.

Aziz: Andar en moto hace bien al espíritu, al ánimo, te vinculás más con los paisajes, sentís en el cuerpo el paso del viento y es algo espectacular. Te permite tener momentos largos de reflexión con vos mismo y te vincula con la gente con la que te vas encontrando en el camino desde un lugar que el auto no te da. Recorrí el Reino Unido en moto, hice una parada larga en Liverpool porque soy fanático de los Beatles, fue espectacular. Recorrí también Argentina y conecté mucho con la realidad de las provincias y con la gente. Además, tiene algo remágico: la moto te rejuvenece un montón. También hacer música.

Noticias: ¿Llegó a tocar música profesionalmente?

Aziz: No, pero tenía un programa de streaming donde invitaba a bandas y solistas a tocar un rato conmigo. Me di el gusto de invitar a Nito Mestre y a mi papá, que fue fan de Charly y de Nito, y los dos cantaron “Canción para mi muerte” mientras yo tocaba el piano. Y en 2021, me di el gusto de subir al escenario y cantar la canción “Peces de Ciudad” con la banda de Joaquín Sabina en el Teatro Alcalá de Madrid. No será profesional, pero le pega en el palo.