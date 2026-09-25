La jugadora de pádel antisemita se puso a disposición de la DAIA

Florencia Guerra Sodero, la jugadora amateur de pádel apartada de la delegación argentina por publicar mensajes antisemitas, difundió un comunicado en el que pidió disculpas y reconoció la gravedad de su conducta. La deportista cordobesa se puso a disposición de la DAIA y de la dirigencia de la comunidad judía para realizar tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización.

“Me dirijo a ustedes para ofrecer mis más profundas y sinceras disculpas”, expresó en el texto destinado a la colectividad, las instituciones comunitarias, las autoridades deportivas y la opinión pública. Guerra Sodero calificó lo ocurrido como “un acto abiertamente discriminatorio” y admitió que sus expresiones fueron recurrentes y antisemitas. “No existen excusas ni justificativos para mis palabras”, sostuvo.

El escándalo comenzó con una historia de Instagram en la que celebró que representaría a la Argentina en el Panamericano de Libres Amateur. Al invitar a sus seguidores a elegir mediante una encuesta una de las remeras que llevaría al torneo, enumeró distintos grupos habilitados para votar y añadió: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. El contenido fue eliminado, pero las capturas se viralizaron.

Después aparecieron publicaciones anteriores. En una se preguntaba qué judío se quedaría con los peajes de las rutas; en otra aludía de manera ofensiva a la colectividad tras la muerte del papa Francisco. También circuló una respuesta insultante a un mensaje institucional de la DAIA. Sus cuentas de Instagram y X dejaron de estar disponibles tras la repercusión.

La Asociación de Pádel Argentino repudió “de forma categórica” las expresiones, la separó preventivamente del equipo que competiría en Asunción y abrió un procedimiento disciplinario bajo el código de la Federación Internacional de Pádel. La entidad remarcó que quien viste la camiseta nacional representa a los argentinos y debe respetar la dignidad de las personas.

La DAIA respaldó la medida y afirmó que la discriminación resulta incompatible con los valores del deporte. El Gobierno también acompañó la decisión.

En su retractación, Guerra Sodero aseguró lamentar “profundamente el daño, el dolor y la indignación generados” y asumió la responsabilidad por sus actos. Prometió educarse contra toda discriminación y reparar activamente su conducta. El ofrecimiento quedó sujeto a la respuesta de las instituciones, mientras continúa el expediente que definirá su sanción deportiva.