Murió González Oro: 35 años de radio, TV y un grito, ¡Dale gasss!

Oscar González Oro murió este viernes en Punta del Este, donde vivía desde 2020, a los 74 años. Con él se va una de las voces que definieron la radio argentina del cambio de siglo: la de un conductor que informaba, cantaba, se enojaba al aire y, sobre todo, hacía compañía.

Había nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951 y llegó a Buenos Aires de chico, cuando su familia se mudó a una pensión del centro en busca de mejor suerte para los negocios. Soñaba con ser cantante o concertista de piano. Estudió Abogacía y Psicología sin terminar ninguna de las dos, tomó clases de teatro con Lito Cruz, Héctor Bidonde y Augusto Fernandes, y tuvo su primer contacto con un micrófono pasando discos un verano en Radio de Cuyo.

El camino profesional arrancó tarde y a paso firme. En 1989 condujo un nocturno en FM Playa Verde de Pinamar, después fue productor en Radio del Plata y enseguida se quedó con la medianoche de esa emisora. Ahí fue moldeando un estilo histriónico y cargado de opinión, con los oyentes al aire sin filtro. Una de esas llamadas fue de Tita Merello, que le dijo que tenía una voz para aprovechar. Le hizo caso.

En 1998, Daniel Hadad lo sumó al proyecto de Radio 10, que en poco tiempo se convirtió en la AM más escuchada del país. El 4 de enero de 1999 salió al aire El oro y el moro, el programa que durante quince años lideró la segunda mañana y llegó a reunir alrededor de un millón y medio de oyentes en todo el país. Entrevistó a presidentes y estrellas, y hasta Sandro llamaba como un oyente más. Compartió aire con Eduardo Feinmann, Laura Ubfal y Claudio Zin, y su grito de guerra, "¡Dale gasss!", se volvió marca registrada. En 2005 grabó un disco con las canciones que cantaba en el programa y el ISER le otorgó el carnet de locutor por trayectoria.

La televisión también lo tuvo como protagonista. Fue parte de Polémica en el bar junto a Gerardo Sofovich, encabezó Cotidiano en Canal 9 con Beto Casella y Baby Etchecopar, y condujo Posdata, Noches negras y Los unos y los otros. Su último trabajo en la pantalla fue al frente de Nosotros a la mañana, en El Trece. En 2009 publicó Radiografía de mi país, un libro que cruzaba memorias y análisis político. Mauricio Macri le ofreció encabezar una lista como candidato a senador; lo pensó, lo consultó con los suyos y dijo que no.

Tras el final de El oro y el moro en 2014, pasó por Radio Rivadavia y volvió a Radio 10 con Negro y regreso. En 2016 hizo pública su relación con el periodista uruguayo "Tato" Cabrera y contó que fueron sus hijos, Agustín y Pablo, el sobrino al que crió como propio, quienes le allanaron el camino. En 2017 atravesó una cirugía cardíaca con tres bypass. Después eligió el retiro frente al mar, entre plantas, perros y entrevistas que grababa para un medio uruguayo.

Decía que no le temía a la muerte. Y que, aunque su nombre algún día se borrara, le quedaba la certeza de haber acompañado a generaciones que crecieron escuchándolo en la radio.

por R.N.