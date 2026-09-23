El lamento de Alejandro Fantino: "No me llamaron más de la tele"

Alejandro Fantino puso en palabras una inquietud que, según contó, viene marcando su presente profesional. Durante una conversación con Emiliano Coroniti, el conductor reconoció que hace tiempo dejó de recibir propuestas de la televisión abierta y que sus proyectos digitales todavía no consiguieron la audiencia de los principales canales de streaming.

“No tengo ofertas de tele, no me han llamado más de la tele”, admitió. Lejos de disimular la incertidumbre, Fantino ensayó una explicación sobre el cambio de escenario: “Tal vez no me llamaron más de la tele porque ya no soy de la tele”. La frase expuso el desacomodamiento de una figura que durante años ocupó lugares centrales en la pantalla y que ahora intenta redefinir su espacio en un mapa de medios en plena transformación.

El periodista y animador también comparó el rendimiento de su canal de YouTube con el de dos pesos pesados del streaming local. “No tengo unos números como los de Luzu u Olga”, señaló. Fantino conduce Neura, la señal digital que fundó y desde la cual desarrolla entrevistas, debates de actualidad y contenidos vinculados con la política y el deporte.

El fragmento de la charla circuló con fuerza en las redes sociales y abrió una discusión sobre la reconversión de las figuras tradicionales. En ese terreno, el reconocimiento acumulado en la televisión no siempre se traduce de manera automática en visualizaciones, comunidad o influencia digital.

Su diagnóstico, sin embargo, no quedó reducido a las métricas. El conductor contó que buscó volver a la televisión con una propuesta alejada de sus ciclos más recordados, pero no encontró interesados. “Tenía ganas de hacer alguna entrevista filosófica y me dijeron que no”, reveló.

La confesión sorprendió por el contraste con una carrera construida durante décadas en radio y televisión. Fantino estuvo al frente de programas de fuerte exposición, desde “Mar de fondo” y “Animales sueltos” hasta transmisiones deportivas y formatos de entrevistas. En los últimos años concentró buena parte de su actividad en Neura y tomó distancia de la pantalla tradicional.

Ahora, esa transición aparece atravesada por una pregunta sobre su lugar en la industria. “Soy un tipo que no tiene territorio en donde estar”, resumió. Entre una televisión que ya no lo convoca y un ecosistema digital dominado por audiencias masivas, Fantino reconoció que se encuentra buscando el próximo paso.