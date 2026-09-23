Baja de impuestos en CABA: cuánto costará ahora la patente

El Gobierno porteño anunció una rebaja del impuesto a las Patentes que empezará a regir en 2027 y alcanza a todo el parque automotor de la Ciudad, estimado en 1.630.000 vehículos. La regla básica es simple: ningún auto va a pagar más que este año. Seis de cada diez van a pagar menos o directamente dejarán de tributar.

Cómo queda dividido el parque automotor

▪️ 824.000 vehículos (el 50%) van a pagar menos que en 2026, por una reducción de alícuotas que abarca todos los tramos del impuesto.

▪️ 654.000 vehículos (el 40%) van a pagar exactamente lo mismo que este año, sin actualización.

▪️ 152.000 vehículos (el 10%) quedan exentos, porque la exención por antigüedad baja de 25 a 20 años.

Cuánto se paga hoy y cuánto se pagará

Estos son los ejemplos difundidos por el Gobierno de la Ciudad, calculados sobre la boleta bimestral. La patente porteña se abona en seis cuotas al año, así que el ahorro anual equivale a multiplicar por seis la diferencia.

Renault Kwid 2025: hoy paga $134.300 por boleta. En 2027 pagará $72.000. Son $62.300 menos por bimestre, una baja del 46% y unos $373.800 menos en el año. Peugeot 208 2023: hoy paga $136.500. Pasará a $87.800. Casi $50.000 menos por boleta, una reducción del 35% y alrededor de $292.000 anuales. Fiat Cronos 2020: hoy paga $110.900. Pasará a $56.800. Son $54.100 menos por bimestre, una baja del 49% y cerca de $324.600 en el año. Volkswagen Gol 2014: hoy paga $17.600 por boleta y seguirá pagando lo mismo en 2027. Es el caso típico del 40% que queda congelado. Chevrolet Corsa 2006: hoy paga $14.700 por boleta y el año que viene no pagará nada, porque supera los 20 años y entra en la nueva franja exenta. Son unos $88.200 anuales que deja de desembolsar.

Eléctricos e híbridos

Los autos eléctricos continuarán exentos del impuesto. Los híbridos mantienen el beneficio actual: exención total durante los dos primeros años, pago progresivo a partir del tercero y tributo completo desde el sexto año.

Lo que conviene tener en cuenta

▪️ La medida todavía no está vigente. Forma parte del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que el Ejecutivo porteño presentará en la Legislatura el miércoles 30 de septiembre. Para que se aplique, los legisladores deben aprobarla.

▪️ El esquema del impuesto sigue siendo gradual: cada vehículo paga según su valuación, de modo que los montos concretos dependen de la tabla que fije la Ciudad. Los ejemplos sirven como referencia de magnitud, no como cálculo definitivo para cada modelo.

▪️ La baja de alícuotas alcanza todos los tramos, pero el impacto real es mayor en los autos de gama media y en los modelos más nuevos, que son los que hoy soportan las boletas más altas.

▪️ Conviene revisar la situación del vehículo en la cuenta corriente de AGIP, sobre todo en el caso de los rodados de entre 20 y 25 años, que pasan a estar eximidos.

El resto del paquete fiscal

El Presupuesto 2027 incluye otras medidas: la exención del ABL para hoteles, restaurantes y librerías durante todo el primer semestre, la eliminación de la Contribución por Publicidad para miles de PyMEs porteñas y una reducción del 30% en la plusvalía, pensada para estimular la construcción, la inversión y el empleo.

A esto se suman decisiones tomadas desde 2024: la eliminación de Ingresos Brutos para 140.000 trabajadores independientes, la exención de Sellos en el financiamiento del saldo de tarjetas de crédito y en la compra de primera vivienda hasta $226 millones, la exención total del ABL para más de 76.000 jubilados y pensionados y para clubes de barrio, y la devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos a más de 30.000 vecinos.

El contexto de la medida

El Gobierno porteño enmarca la rebaja en el ajuste del gasto que inició en diciembre de 2023. Según los números oficiales, se redujo un 15% la planta administrativa, equivalente a 8.954 cargos menos, el nivel más bajo en una década; se eliminaron 359 cargos gerenciales; se disolvieron seis fondos y fideicomisos y se cerraron 40 comedores que representaban $16.000 millones anuales. A eso se agregan más de 230 concesiones activas y el cobro a prepagas y extranjeros en hospitales públicos.

"La eficiencia del Estado no es una cuestión técnica. Es un deber moral con la clase media que trabaja, produce y paga impuestos", sostuvo Jorge Macri al presentar la medida, que definió como una baja histórica y que encuadró en un presupuesto con equilibrio fiscal. El anuncio, además, tiene lectura política: llega a poco más de dos años de la próxima elección porteña y con el debate presupuestario por delante en una Legislatura donde el oficialismo necesita acuerdos para aprobarlo.

por M.S.