Antisemitismo: la jugadora argentina de pádel que generó repudio en redes

Una publicación en Instagram dejó a Florencia Guerra Sodero fuera de la delegación argentina de pádel y abrió un procedimiento disciplinario en su contra. La jugadora amateur cordobesa había anunciado que representaría al país en el Panamericano de “Libres Amateur” cuando escribió una exclusión explícita contra la comunidad judía.

“Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”, comenzó el mensaje. Luego invitó a sus seguidores a participar de una encuesta sobre la indumentaria que usaría en la competencia y enumeró a amigos, familiares, peronistas, radicales, libertarios e hinchas de Belgrano, sin distinción de clase social.

El cierre cambió por completo el tono: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. La captura se viralizó, provocó repudios y siguió circulando después de que la deportista borrara la historia y desactivara sus cuentas.

La Asociación de Pádel Argentino reaccionó con un comunicado en el que repudió “en forma categórica” las expresiones. La entidad resolvió separar preventivamente a Guerra Sodero de la delegación clasificada para el torneo, previsto del 21 al 24 de octubre en Asunción, Paraguay. Abrió además el procedimiento previsto en su Código de Disciplina, durante el cual la jugadora podrá ejercer su derecho de defensa.

La APA sostuvo que vestir los colores nacionales exige el máximo respeto por la dignidad de las personas y afirmó que no tolerará actos discriminatorios. El Comité Olímpico Argentino se sumó al rechazo y consideró que la frase vulneró los principios de la Carta Olímpica, que prohíben toda discriminación por religión, origen u otra condición.

Guerra Sodero es una competidora amateur nacida en Córdoba y clasificada por segundo año consecutivo para un Panamericano. Su tío y abogado, Vladimir Sodero, aseguró que ella no siente odio hacia la comunidad judía. Definió el mensaje como “una broma de muy mal gusto” y una ironía publicada en una cuenta privada, aunque aclaró que eso no lo justifica. También anticipó que ofrecerá disculpas públicas.

El episodio trascendió así una encuesta entre seguidores. La frase convirtió una celebración deportiva en un caso institucional y volvió a mostrar que una publicación personal puede tener consecuencias cuando quien escribe fue elegida para representar al país. La sanción final quedará sujeta al sumario; el apartamiento preventivo, en cambio, ya está aplicado.