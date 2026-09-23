Desempleo: 8 de los 10 rubros económicos que más crecen recortaron trabajadores según la UBA

Un informe del Centro de Estudios de la Realidad Argentina (Centrora) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA detectó una paradoja central en la economía de la era Milei: de los diez sectores que más crecieron desde el cambio de régimen económico, ocho mostraron índices negativos en la generación de empleo formal.

Entre las ramas con mayor expansión acumulada aparecen el agro (+40%), impulsado por la recuperación tras la sequía de 2023, la intermediación financiera (+19%), minas y canteras (+16%) y hoteles y restaurantes (+13%). Pero ese dinamismo no se tradujo en más puestos de trabajo. Según datos del SIPA relevados por la Secretaría de Trabajo, minas y canteras —el sector de mayor crecimiento relativo— perdió 5.200 empleos registrados en el último año, de 92.000 a 86.800 trabajadores hacia marzo de 2026.

La intermediación financiera redujo su dotación un 3,7% en el mismo período, y el agro, pese a su salto del 40%, apenas sumó 1.700 puestos interanuales y sigue representando solo el 5,2% del empleo privado registrado. En conjunto, agro y minería perdieron un saldo neto de 3.500 puestos pese al repunte de su actividad.

El fenómeno inverso se da en los sectores que retroceden. La industria manufacturera, con una caída acumulada del 8%, perdió más de 80.000 empleos registrados desde noviembre de 2023 —dieciocho meses consecutivos de baja— y concentra casi la mitad de toda la destrucción de empleo asalariado. El comercio, con una contracción del 4%, redujo su dotación 1,9% interanual.

El saldo agregado es contundente: el empleo privado registrado cayó 1,5% interanual en marzo de 2026 (unos 96.700 puestos) y acumula 329.667 asalariados registrados menos desde noviembre de 2023, mientras el EMAE creció 5,6% en el mismo lapso. El informe también marca una dimensión territorial: provincias con peso agropecuario, minero o hidrocarburífero, como Neuquén, Río Negro, Jujuy, Salta o Santa Fe, se benefician relativamente más, mientras el Gran Buenos Aires queda más expuesto a la debilidad de la industria y el comercio.

Los propios autores del estudio son cautos con las conclusiones: sostienen que todavía es prematuro hablar de un nuevo modelo productivo consolidado, aunque advierten que el crecimiento de actividades intensivas en capital, como la minería o las finanzas, puede convivir con una recuperación débil del empleo asalariado y de los ingresos vinculados al mercado interno.