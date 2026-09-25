Estafas con IA: el anzuelo de los famosos

El aviso apareció en un canal de YouTube que nadie conocía. Ahí estaba Willy Kohan, con su cara y sus gestos de siempre, recomendando inversiones. Pero no era él. A mediados de septiembre, el periodista económico usó su cuenta de X para despegarse de la maniobra: explicó que habían recreado su imagen con inteligencia artificial, que ya había denunciado al canal y que la propuesta tenía todos los rasgos de una estafa. “No tengo nada que ver con esto, no tengo ninguna responsabilidad”, escribió.

Hubo un detalle que delató el truco: según consignó Urgente24, la voz clonada hablaba con un marcado acento español, algo difícil de pasar por alto para quien lo escucha a diario en radio y televisión. No todos los casos dejan una pista tan evidente, y el blanco elegido tampoco es casual: con más de cuatro décadas en gráfica, radio y televisión, el de Kohan es uno de los rostros más reconocibles del periodismo económico.

El caso fundacional. Entre las figuras argentinas, el primero en levantar la voz fue Daniel López Rosetti. En noviembre de 2024, el cardiólogo advirtió en X que circulaban en redes medicamentos falsos y peligrosos promocionados con su imagen y su voz, y pidió difundir la alerta.

Uno de esos videos lo mostraba anunciando un supuesto método para “limpiar” los vasos sanguíneos, presentado por un también falso Marcelo Bonelli. Chequeado lo desmintió: la voz estaba manipulada y los labios no acompañaban el audio. “Verme ahí en la imagen es impactante”, admitió el médico.

Lejos de frenarse, la práctica se volvió rutina. En agosto de 2025 lo hicieron aparecer junto a un falso Fito Páez promocionando un tratamiento para las articulaciones. Y a fines de julio de este año, Chequeado contabilizó al menos cinco anuncios activos en Facebook con su rostro, que ofrecían un producto contra la celulitis.

López Rosetti contó que ya perdió la cuenta de los periodistas con los que lo “sentaron” y que tiene una denuncia radicada en Comodoro Py. Su preocupación va más allá de lo personal: “Muchas personas gastan el dinero que no tienen en curas que no existen”.

Batas blancas. La salud es terreno fértil. Por ejemplo, hubo un video de cinco minutos en el que Alberto Cormillot, Nelson Castro y hasta Gabriel Batistuta promocionaban una bebida “milagrosa” contra el dolor articular.

Cormillot negó todo y aclaró que esa no era su voz, una que el público reconoce tras décadas de radio y TV. También advirtió que estas piezas repiten siempre el mismo libreto: un producto maravilloso, sin contraindicaciones, que la industria farmacéutica supuestamente querría ocultar.

El cardiólogo Jorge Tartaglione recibió una veintena de llamados por un antiparasitario que supuestamente avalaba y el neurólogo Conrado Estol lamentó que, al estar todo fabricado por IA, no exista un responsable identificable a quien reclamarle. En su caso, la denuncia logró que bajaran el aviso, pero el problema de fondo sigue intacto.

El otro gran filón son las finanzas. En febrero, Ricardo López Murphy alertó sobre videos y páginas truchas que le editaban la cara y la voz para simular que recomendaba inversiones. “Esto no es una picardía ni una broma, es un delito”, advirtió.

En la misma tanda aparecieron Miguel Kiguel y el ministro Luis Caputo. Antes habían aparecido piezas falsas con Javier Milei, Axel Kicillof, Manuel Adorni y Carlos Melconian que usaban la marca YPF para prometer rentas mensuales millonarias y terminaban en sitios diseñados para robar datos bancarios.

También la imagen de Lionel Messi fue recreada con IA para publicitar supuestas oportunidades de inversión milagrosas, así como antes se usó sin permiso la de Elon Musk para promocionar una criptomoneda.

Sylvester Stallone, George Clooney y Brad Pitt son otros casos internacionales. La imagen del último se usó para engañar a una mujer que creyó que estaba viviendo un romance con él y transfirió más de 700.000 dólares a los estafadores.

Nadie a quién reclamar. El especialista en ciberseguridad Julio López explicó en Infobae que los estafadores montan sus mensajes sobre recortes de programas reales, con logos de medios reconocidos: un amigo suyo habría perdido 30 mil dólares tras ver un falso reportaje a Marcos Galperin.

Su diagnóstico es que el engaño apela al miedo y a la ansiedad antes que a la razón: “La estafa ocurre en el estómago”.

López también apuntó contra las redes: una publicación fraudulenta, dijo, puede acumular entre cinco y diez reportes y seguir online. Y del lado judicial el panorama no es mejor: según el especialista, los estafadores a veces devuelven el dinero para evitar condenas, lo que multiplica la sensación de impunidad.

Las plataformas dicen estar reaccionando. Meta informó que en 2025 eliminó más de 159 millones de anuncios fraudulentos, el 92 por ciento antes de recibir denuncias.

La receta de los especialistas es desconfiar de cualquier ganancia extraordinaria o cura milagrosa, chequear si la figura publicó ese contenido en sus cuentas oficiales y reportarlo. Mientras tanto, los damnificados hacen lo único que tienen a mano: avisar que esos no son ellos.