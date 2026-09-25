El diputado que se rascó el ombligo con una birome repasó detalles de la escena

El video dura apenas unos segundos, pero alcanzó para instalar una acusación que corrió rápido por redes. En la sesión del 29 de julio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Juan Manuel Rossi aparece sentado mientras expone su compañera María Elena Romero. En un momento baja la mano, manipula una birome debajo de la camisa y después se la acerca al rostro. El recorte se viralizó casi dos meses más tarde con mensajes que lo señalaban por un supuesto consumo de cocaína. Sin embargo, en la grabación oficial no se observa ninguna sustancia.

Rossi salió a responder y luego volvió sobre la escena con un nivel de detalle particular. “En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo”, escribió. El legislador, integrante de Juntos por Entre Ríos y dirigente del Partido Socialista, aseguró además que había sido víctima de una “operación” política.

La explicación posterior se pareció, por momentos, a un VAR aplicado a la escena. Rossi repasó prácticamente cuadro por cuadro qué estaba haciendo mientras transcurría la sesión. Según relató, introdujo la birome por debajo de la camisa para rascarse “la zona del abdomen” y, más precisamente, el ombligo. Después sacó el objeto y llevó una de sus manos hacia el rostro, movimiento que en el recorte viral alimentó las versiones sobre un supuesto consumo de drogas.

La precisión del descargo terminó siendo tan llamativa como el propio video. El diputado no se limitó a negar la acusación: describió la ubicación de la birome, el recorrido de su brazo y hasta la parte exacta del cuerpo que se estaba rascando. De esa manera intentó desarmar una interpretación surgida de unos pocos segundos de imágenes.

La secuencia completa permite observar que Rossi se toca el torso, manipula el objeto y luego acerca la mano a la cara. Chequeado revisó la transmisión oficial y concluyó que no existen elementos para sostener que estuviera consumiendo cocaína. El diputado también se mostró dispuesto a someterse a un examen toxicológico para despejar las acusaciones.

La explicación sobre “la zona del abdomen” no hizo más que potenciar la viralización. El detalle de la birome, el ombligo y la reconstrucción minuciosa del movimiento terminaron convirtiéndose en el centro de la conversación. Lo que comenzó como una acusación grave derivó así en una escena política insólita, con el propio protagonista obligado a explicar, casi fotograma por fotograma, qué había hecho con una birome debajo de la camisa.