Bullrich sorprendió cuando le preguntaron por la Presidencia: "No quiero decir ni sí ni no"

Patricia Bullrich volvió a dejar una puerta abierta hacia 2027. Consultada en A24 sobre la posibilidad de competir por la Presidencia, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza evitó una definición tajante. “No quiero decir ni sí ni no de algo que no esté en mi cabeza”, respondió ante la insistencia de Eduardo Feinmann.

El intercambio comenzó cuando el periodista mencionó las versiones que le atribuyen la intención de disputar una eventual interna con Javier Milei. Bullrich dijo que ya no lee esos análisis porque expresan “lo que cada uno tiene en su cabeza” y no lo que ella piensa. Sin embargo, tampoco aceptó cerrar el escenario. “Voy a estar en el lugar donde la historia me ponga”, afirmó.

Feinmann le advirtió que dejaría grabada una negativa a ser candidata. La exministra contestó: “Grabe lo que quiera”. Cuando le preguntaron qué haría si “la historia” la ubicaba como rival de Milei, se negó a confirmar o desmentir una hipótesis que, según remarcó, nunca planteó. “No tengo por qué negar o afirmar algo que yo nunca dije”, completó.

Bullrich buscó equilibrar esa ambigüedad con una señal de respaldo al Presidente. Sostuvo que “es importante para la salud de la Argentina que haya una reelección de este proyecto” y aclaró que hoy esa propuesta política está encabezada por Milei. “En este momento estamos peleando por la reelección del Presidente”, aseguró.

La respuesta cobró volumen por sus recientes diferencias con el oficialismo. Días atrás había cuestionado cambios en las partidas para discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 y había reclamado mejorar la coordinación interna. También admitió que mantiene miradas distintas de las de Karina Milei, aunque negó que la relación esté fría. Contó que compartieron una cena con senadores libertarios y Martín Menem, y defendió su estilo frontal: “Es mucho mejor eso que relaciones que no son sinceras”.

La entrevista se produjo después de una jornada favorable para el Gobierno en el Senado. Bullrich celebró la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zonas Frías. Además, anticipó que el oficialismo buscará reunir 37 votos para tratar en octubre la reforma política y el futuro de las PASO.

Así, mientras ratificó que trabaja por la continuidad de Milei, la dirigente que ya compitió por la Presidencia en 2023 eludió clausurar su propio horizonte electoral. La frase elegida no fue una candidatura, pero tampoco una renuncia: dejó la respuesta en manos de “la historia”.