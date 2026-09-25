OlivosGate: intimidad de la casta lumpen

El escándalo que sacudió la última semana a la Quinta Presidencial de Olivos y derivó en su militarización enfrentó a los Milei por un entorno trepador y oportunista que los expone a un nuevo escenario de corrupción. “Intimidad de la casta lumpen” es el título de NOTICIAS de esta semana. Juan Luis González, que conoce como pocos los particulares códigos de convivencia de los hermanos gobernantes, revela todo lo que no se cuenta del Olivosgate.

Por primera vez el Presidente logró echar a funcionarios cercanos a su hermana y así Karina se quedó sin Belén Agudiez, que se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General, pero era además -desde que le leyó las manos en un encuentro casual- su amiga esotérica. Además de “la brujita”, como se la apodaba a Agudiez, también se eyectó de Olivos al intendente, su cuñado Osvaldo Sosa, y varios otros empleados que cayeron en la zona de desconfianza presidencial. El escenario previo a la militarización de la quinta tiene de todo: abusos de confianza, la paranoia desatada por un perro intoxicado y el miedo que persiste en el Presidente: que lo envenenen a él.

También en la tapa de esta semana Bullrich desatada, hace su propio juego de provocaciones y desmarque de campaña. Además, las estafas con inteligenia artificial que tienen en alerta a los famosos. Y los chimenteros cool: Pergolini, Andy, Moria, con nuevos métodos y de igual a igual, consiguen llevar al confesionario a sus invitados.