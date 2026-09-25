Las redes se divierten con un doble de Milei con mameluco de YPF incluido

Las redes sociales volvieron a encontrar material para el humor político. Esta vez, el protagonista fue un hombre con un llamativo parecido físico con Javier Milei, que apareció en un video vestido con un mameluco de YPF y rápidamente generó comparaciones con el Presidente.

El parecido no pasó inadvertido. El pelo, los gestos y, sobre todo, la indumentaria hicieron el resto. En X, las respuestas comenzaron a multiplicarse con bromas sobre un supuesto “doble” del mandatario, mientras algunos usuarios remarcaban que el mameluco terminaba de completar la transformación.

La prenda no es un detalle menor. En el último tiempo, Milei convirtió el mameluco de YPF en una parte reconocible de su imagen pública. El Presidente contó incluso que la petrolera le regaló 14 unidades y que suele usar dos por día. La asociación fue tan fuerte que YPF terminó comercializando versiones de la prenda ante el interés que despertó entre el público.

Por eso, cuando el hombre apareció con un modelo similar, el parecido adquirió otra dimensión. No se trataba solamente de rasgos físicos, sino también de una suerte de recreación del look que Milei viene utilizando en reuniones, entrevistas y apariciones públicas.

No es la primera vez que ocurre algo parecido. En diciembre de 2025, el propio Presidente se sorprendió al ver durante una transmisión a un seguidor con rasgos similares a los suyos. “Se parece a mí”, comentó entonces, antes de bromear con que debían regalarle un mameluco de YPF.

La escena actual retomó aquella lógica, pero esta vez el detalle de la ropa ya estaba incorporado. El resultado fue una especie de imitación involuntaria, suficiente para que los usuarios explotaran el costado humorístico del parecido.

Entre memes, comentarios y comparaciones, el video comenzó a circular como una curiosidad más del universo digital que rodea al Presidente. En tiempos en los que cualquier gesto puede convertirse en contenido viral, el doble de Milei encontró su elemento definitivo en una prenda que ya funciona casi como una marca registrada de su estética pública.