Milei blindado: "Hoy Olivos es una base militar, tengo enemigos pesados en el mundo"

Las nuevas medidas de seguridad implementadas en la Quinta Presidencial de Olivos se convirtieron en uno de los temas centrales de la entrevista que Javier Milei concedió a Luis Majul en La Cornisa, por LN+, luego de regresar de su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el reportaje, el Presidente confirmó que ordenó una profunda reorganización del sistema de protección de la residencia oficial y justificó el fuerte despliegue militar y de inteligencia que rodea actualmente al predio con una frase que rápidamente se volvió viral: “Se implementó en base a cuestiones de seguridad interna. La Quinta de Olivos recibió el tratamiento de una base militar”.

Durante la conversación con el periodista, el mandatario buscó despejar las versiones que circularon durante toda la semana sobre un supuesto incremento extraordinario de su custodia, movimientos inusuales dentro de la residencia presidencial y restricciones de acceso que afectaron incluso a funcionarios, empleados y proveedores habituales. Sin dar detalles operativos, sostuvo que las modificaciones obedecen exclusivamente a criterios de seguridad interna y aseguró que la decisión fue tomada luego de detectar filtraciones de información vinculadas con sus movimientos y con personas de su entorno más cercano.

Sin dar muchas precisiones y evitando profundizar en el tema, pronunció otra frase que concentró la mayor atención: “Tengo algunos enemigos muy pesados acá y en el mundo”. Milei insistió en que la residencia oficial enfrenta “cuestiones de seguridad mucho más profundas” que las conocidas públicamente y evitó identificar quiénes serían esos enemigos. Según explicó, las medidas responden a recomendaciones de los organismos encargados de su protección pero no detalló sobre los protocolos específicos aplicados porque, dijo, comprometerían la seguridad presidencial.

Lo cierto es que las declaraciones llegaron después de varios días de versiones periodísticas que hablaban de un endurecimiento sin precedentes de la seguridad en Olivos. Diversos medios informaron que durante la última semana se reforzaron los controles de ingreso al predio, aumentó la presencia de efectivos militares y de fuerzas federales, se instalaron nuevos puestos de vigilancia y se modificó la circulación interna dentro de la residencia presidencial. También trascendió que algunos accesos fueron restringidos y que personas que ingresaban habitualmente debieron atravesar nuevos controles de identificación y acreditación.

Según la reorganización oficial, la administración civil de la residencia fue absorbida por la Casa Militar, que además de custodiar al Presidente pasará a controlar la logística y el funcionamiento cotidiano del predio. Eso incluye el ingreso de proveedores, alimentos, bebidas y otros insumos.

En diversas versiones se mencionó que el mandatario había ordenado revisar integralmente el esquema de seguridad presidencial y que existía preocupación dentro de la Casa Rosada por posibles filtraciones relacionadas con su agenda privada y con reuniones mantenidas. Algunos periodistas señalaron que se había reducido la cantidad de personas con acceso permanente a determinados sectores de la quinta y que se endurecieron los protocolos para visitantes y personal.

Otra de las hipótesis que circularon en medios y redes sociales hablaba de una supuesta amenaza concreta contra el Presidente. Sin embargo, durante la entrevista Milei no confirmó la existencia de un atentado específico ni de una amenaza puntual. Su explicación se limitó a sostener que enfrenta riesgos derivados de su posición política y de su proyección internacional. “Tengo enemigos muy pesados”, reiteró, sin nombrar organizaciones, países ni personas.

Desde su asunción al sillón de Rivadavia, en distintas oportunidades, Milei afirmó que su política exterior, especialmente su cercanía con Estados Unidos e Israel y sus críticas a regímenes como Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua, lo colocan en una situación de exposición internacional. En la entrevista con Majul volvió a sugerir que esos factores forman parte del contexto que explica el nuevo esquema de protección aclarando que "los de acá son de vigésimo quinto orden".

En la misma entrevista, Milei enlazó esa explicación con una idea más amplia sobre su rol como jefe de Estado. Sostuvo que la Argentina atraviesa un momento de fuertes transformaciones políticas y económicas y que eso también incrementa la necesidad de preservar la seguridad presidencial. Aunque evitó describir medidas específicas o revelar información sensible sobre la Casa Militar y los organismos encargados de custodiar la residencia, dejó en claro que considera permanente el nuevo esquema de protección implementado en la Quinta de Olivos.