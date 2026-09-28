Paula Pia Ariet: el vínculo entre Economía y Recursos Humanos para transformar la gestión empresarial

El recorrido profesional de Paula Pia Ariet se construyó en la intersección de dos áreas que durante años parecieron transitar caminos separados: la Economía y los Recursos Humanos. Su experiencia le permitió desarrollar una perspectiva que busca demostrar que las decisiones vinculadas con las personas también tienen un impacto económico directo en las organizaciones.

Su camino comenzó a tomar forma cuando regresó a Mendoza en 2001. Embarazada y ante la dificultad de encontrar oportunidades laborales en relación de dependencia, creó Gestión Capital Humano (GCH). Tiempo después asumió un puesto en una bodega y dejó la consultora en manos de su socio, Enrique Pont.

La experiencia dentro de una empresa terminó de consolidar una idea que luego se convertiría en uno de los ejes de su trabajo: cada decisión sobre las personas es también una decisión económica. Con ese propósito regresó a GCH, firma que actualmente dirige.

Hoy también es cofundadora de YAM Capital Humano, miembro de Vistage Argentina, docente de MBA y posgrado y autora de La falsa grieta. En agosto, Favikon la ubicó primera en su ranking de HR & People Leaders de Argentina.

Un mismo lenguaje para Recursos Humanos y Finanzas

Uno de los principales diferenciales de Paula está en su capacidad para traducir información entre Economía, Finanzas y Recursos Humanos. Por un lado, transforma los datos económicos en herramientas que los líderes de RRHH pueden utilizar para tomar decisiones estratégicas. Por otro, analiza cómo los números financieros se traducen en efectos concretos sobre la motivación, la rotación o el clima de los equipos.

Esta perspectiva apunta a que Recursos Humanos tenga mayor participación en las decisiones de negocio y, al mismo tiempo, a que Finanzas pueda contemplar a las personas más allá de su dimensión como costo.

En cada proyecto, sostiene como valores centrales la honestidad profesional, el criterio, la cercanía y el compromiso de llevar las ideas a la práctica.

Datos, tecnología y criterio humano

Para la especialista, uno de los principales desafíos actuales es lograr que ambas áreas puedan hablar un mismo idioma. Muchas organizaciones conocen su masa salarial, pero no necesariamente dimensionan cuánto representa económicamente la rotación, una vacante abierta o una estructura salarial incoherente.

Frente a este escenario, identifica una oportunidad en la combinación de datos, tecnología y criterio humano para avanzar hacia decisiones más justas, sostenibles y rentables.

De cara a los próximos meses, Paula prepara para noviembre la presentación de La falsa grieta: Economía y RRHH dentro de la misma decisión, libro en el que reúne esta perspectiva. A su vez, trabaja en la ampliación de las encuestas de remuneraciones y en el desarrollo de YAM Capital Humano, con foco en la gestión de compensaciones, desempeño y talento.

También continúa con Capital Humano 360° y con su actividad de divulgación en LinkedIn, donde reúne una comunidad de más de 36.000 personas. Su objetivo es profundizar una forma de gestión en la que los líderes no tengan que elegir entre los números y las personas.

Contacto:

Paula Pia Ariet – CEO de Gestión Capital Humano

Mail: [email protected]

Celular: 261639988

por CONTENT NOTICIAS