Luca Galvani: “En este rubro no hay secretos; el que está en constante movimiento y prioriza la parte humana es quien triunfa”

Luca, ¿cómo fueron los inicios de Galvani Propiedades?

Inicié este proyecto en septiembre de 2023. Era un momento bastante complejo para la Argentina, se venía el cambio de gobierno y estábamos todos a la expectativa de qué iba a pasar, pero de todas formas decidimos arrancar con la inmobiliaria. El cierre de 2023 fue bastante complejo para el rubro, o por lo menos en la ciudad de 9 de Julio, y más para una persona que recién se iniciaba.

¿Cómo siguió todo?

En 2024 todo empezó a cambiar: llegaron los primeros alquileres, las primeras ventas y los primeros clientes que empezaron a confiar en este proyecto que día a día pisaba un poco más fuerte. Me fui afianzando en el rubro, ganando experiencia, clientes y la confianza de la gente. Ya en 2025, con un panorama mucho más favorable, fue el momento de despegue. Siguieron llegando nuevos clientes, recomendaciones, nuestra carpeta de propiedades incrementó exponencialmente e hicimos récord en ventas.

¿Actualmente cómo se traduce el crecimiento?

Armé un equipo con una persona que se encarga de la parte de alquileres, y un amigo que se sumó al equipo en este 2026 para acompañarme en la parte de ventas. Hoy, tres años después del comienzo, miro para atrás y veo que todo el esfuerzo está dando sus frutos. Además, mi idea a mediano plazo siempre fue poder hacer nuestros propios desarrollos inmobiliarios y vamos por buen camino.

¿Cuál considerás que es el valor diferencial de la firma?

En 9 de Julio hoy somos aproximadamente 70 matriculados o más, pero siempre digo lo mismo: acá no hay secreto. El que está en constante movimiento, trabajando y haciendo lo posible por cumplir con las expectativas de cada cliente es quien va a triunfar en el rubro. Es fundamental entender la necesidad de cada uno y acompañarlo de la mejor manera posible en el proceso.

¿Qué es lo más importante para vos a la hora de cerrar una operación?

Lo primero que buscamos, y para mí lo más fundamental, es que los clientes confíen en nuestro equipo y que sepan que tratan con excelentes personas. Más allá de ser un rubro que se basa pura y exclusivamente en negocios, tratamos de no perder el foco en la parte humana, que es lo más importante.

Para cerrar, ¿cuáles son los servicios específicos que ofrecen hoy en día?

Galvani Propiedades se dedica a la compra y venta de inmuebles, tanto rurales como urbanos, a la administración de alquileres y a realizar tasaciones.

Galvani Propiedades

Teléfono: 02317 – 417578.

Mail: [email protected]

Dirección: Av. Avellaneda 1506 – Ciudad de 9 de Julio.

Instagram / Facebook: galvanipropiedades

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