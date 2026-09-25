Viento Sur: inversión y servicios para acompañar el crecimiento de la Patagonia

Viento Sur comenzó a tomar forma entre 2018 y 2019, cuando Francisco Grill, Ignacio Iturrioz y Germán Grill decidieron transformar su vínculo con la Patagonia en un proyecto empresarial. Nacidos en Río Colorado y con perfiles complementarios, dieron el primer paso con Viento Sur Inmobiliaria, en Las Grutas.

En un mercado que identificaron como tradicional, buscaron incorporar estrategia comercial, marketing, tecnología y una gestión más dinámica. Desde entonces, el crecimiento estuvo guiado por una premisa: comprender hacia dónde se mueve la demanda y acompañar las necesidades de cada ciudad.

De la actividad inmobiliaria a un grupo de inversión y servicios

Actualmente, el proyecto se define como un grupo de inversión, desarrollo y servicios, integrado por Viento Sur Inmobiliaria, Iturrioz Propiedades, Iturrioz & Asociados, Iturrioz Grill Proyectos Integrales y Cavazz.

Su propuesta se basa en integrar diferentes etapas de una misma actividad: desde la detección de oportunidades y la inversión hasta el desarrollo, la administración de activos y la generación de soluciones para empresas.

Esta capacidad de adaptación permitió ampliar el campo de acción más allá del real estate tradicional e incorporar alojamiento corporativo, construcción, logística y otros servicios asociados a grandes proyectos productivos.

El crecimiento llevó al grupo desde Las Grutas hacia Río Colorado, Bahía Blanca y Sierra Grande. En esta última localidad se consolidó como proveedor de alojamiento para empresas vinculadas al proyecto VMOS, con alrededor de 600 plazas gestionadas y trabajos con compañías como Techint, SACDE, Pan American Energy, Contreras y diferentes contratistas.

En paralelo, comenzó a realizar inversiones directas mediante el desarrollo de tierras, la construcción, la remodelación de propiedades y la adquisición de activos. Entre ellos se encuentra un hotel en Río Colorado que está siendo reconvertido para alojamiento corporativo. En la actualidad, más de 25 personas trabajan directamente con el grupo, además de una red de proveedores locales.

Una estrategia enfocada en el desarrollo regional

Los próximos pasos apuntan a consolidar a Viento Sur como un grupo regional de inversión y servicios, acompañando el crecimiento energético, industrial, inmobiliario y turístico de la Patagonia.

La estrategia está enfocada en anticipar nuevas necesidades, invertir y desarrollar soluciones concretas, pero también en generar impacto en las localidades donde opera.

En ese camino, el grupo busca generar empleo, movilizar proveedores y trabajar junto a propietarios de cada ciudad, con el objetivo de que parte del valor generado por las grandes inversiones permanezca en las comunidades de la región.

Así, Viento Sur proyecta su crecimiento en sintonía con las transformaciones productivas de la Patagonia y con nuevas oportunidades de inversión y servicios.

CONTACTO

Celular: 2934 448134

Instagram: @vientosurinmobiliaria

Web: iturriozgrillsrl.com.ar

por CONTENT NOTICIAS