Del mundo de los recursos humanos al coaching: una propuesta centrada en la escucha y el desarrollo personal

El interés de Kevin Schestatzky por las temáticas humanísticas y sociales estuvo presente desde el comienzo de su recorrido. La empatía, la confianza y la cercanía con otras personas fueron algunas de las características que terminaron orientando también su desarrollo profesional.

En 2014 comenzó la Licenciatura en Recursos Humanos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), carrera que finalizó a mediados de 2018. Más adelante, con la intención de ampliar su campo profesional, inició su formación en coaching ontológico profesional en el Instituto de Estudios Integrales.

A partir de ese camino encontró un espacio desde el cual abordar cuestiones vinculadas con el bienestar, el reconocimiento de las emociones y el desarrollo personal, con una premisa central: transmitir mensajes claros y simples que permitan generar cercanía e identificación.

La escucha como punto de partida

Dentro de su práctica profesional, Kevin destaca la escucha activa, la empatía y la confianza como algunos de sus principales diferenciales. A estos aspectos suma la entrega frente a cada proyecto, la importancia de encontrar la palabra adecuada y el compromiso como valor transversal.

Uno de los desafíos que identifica en su trabajo aparece al momento de abordar conversaciones con personas atravesadas por diferentes nacionalidades y culturas. Al mismo tiempo, entiende esa diversidad como una oportunidad para trabajar sobre el lenguaje y favorecer el desarrollo de aspectos personales y colectivos.

De esta manera, cada conversación requiere comprender el contexto de quien está del otro lado y encontrar herramientas que permitan acompañar sus procesos desde una perspectiva cercana.

Nuevos espacios para ampliar el acompañamiento

En los últimos tiempos, Kevin Schestatzky comenzó a expandir sus redes y contactos, con una mayor interacción con el público principalmente a través de Instagram. También participó en entrevistas en canales de streaming, donde conversó sobre coaching, tendencias, emprendedurismo y reinvención personal en la era de la inteligencia artificial.

De cara al futuro, uno de sus objetivos es continuar aumentando su visibilidad para llegar a más personas interesadas en iniciar conversaciones de coaching.

En paralelo, trabaja en el desarrollo de talleres virtuales y presenciales que incluirán dinámicas vinculadas con la gestión de las emociones, el trabajo personal, el encuentro con uno mismo y con los demás, el reconocimiento de objetivos y propósitos y el diseño de acciones concretas para avanzar hacia ellos. A su vez, entre sus próximos objetivos se encuentra brindar charlas y conferencias que le permitan ampliar estos espacios de intercambio y acercar sus contenidos a nuevos públicos.

Kevin Schestatzky

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Linkedin: Kevin Schestatzky

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por CONTENT NOTICIAS