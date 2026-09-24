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Lilia Perrone Carrillo: el arte como herramienta de transformación y conciencia

La artista argentina integra una extensa trayectoria profesional con un proyecto que busca llevar el arte más allá de sus espacios tradicionales. A través de San-Arte, propone generar vínculos entre artistas, empresas, personas y organizaciones.

Lilia Perrone Carrillo | Foto:CONTENT NOTICIAS
Lilia Perrone Carrillo | Foto:CONTENT NOTICIAS

El arte forma parte de la vida de Lilia Perrone Carrillo desde su infancia. Aunque en un primer momento pensó en estudiar Psicología o Bellas Artes, finalmente se formó en Derecho y desarrolló una extensa carrera como abogada. Sin embargo, su interés por la creación artística permaneció presente y, hace más de 25 años, decidió retomar esa vocación y profundizar su formación con instituciones y maestros de Argentina y Europa. 

Durante años, el Derecho y el arte convivieron en paralelo. Uno de los momentos destacados de ese recorrido llegó en Barcelona, con la exposición de El secreto de un sabio, obra que recibió un premio adquisición. Con el tiempo, Perrone Carrillo encontró un punto de encuentro entre ambos caminos y de esa integración surgieron San-Arte, marca registrada en más de siete rubros, y el Proyecto San Arte

Lilia Perrone Carrillo

Un recorrido internacional que dio forma a San-Arte

La experiencia de Perrone Carrillo en Europa tuvo un papel central en el desarrollo de su propuesta. En Roma participó de Open Art Roma, en la Sala Bramante de Piazza del Popolo, con la escultura Conciencia, que obtuvo el segundo premio. También fue reconocida en la Galería Coronari de Piazza Navona por Entre el cielo y la tierra (Seamos Puentes)

En Sicilia presentó un proyecto basado en una idea “circular” que luego compartió en Barcelona con el crítico de arte Joan Lluís Montané. Según el material, el especialista definió la propuesta como un “círculo virtuoso” capaz de vincular a artistas, empresas, personas y planeta, y posteriormente dedicó un libro a San-Arte. Sus críticas también destacaron aspectos presentes en la producción de la artista, como la búsqueda interior, el cambio, la naturaleza y la transformación a través del arte. 

Desde esa perspectiva, San-Arte parte de la idea de que los pensamientos influyen en los valores, las decisiones y las conductas. El proyecto plantea que transformar esas formas de pensar también puede modificar la manera de relacionarse con los demás y con el entorno.

Lilia Perrone Carrillo

Llevar el arte más allá de los espacios tradicionales

Uno de los principales desafíos que plantea el proyecto es ampliar el alcance del arte y trasladarlo fuera de sus ámbitos habituales. Frente a problemáticas sociales y ambientales, incluida la crisis climática, San-Arte propone poner el foco en aquello que cada persona puede transformar primero en sí misma para actuar de otra manera sobre su entorno.

De cara al futuro, el objetivo es expandir la iniciativa tanto en la Argentina como en el exterior e incorporar a nuevos artistas, empresas y organizaciones. Para Perrone Carrillo, los cambios colectivos también pueden comenzar a partir de transformaciones individuales, y el arte puede convertirse en una herramienta para impulsarlas.

Lilia Perrone Carrillo

Eneba
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Web: perronecarrillo.com.ar / san-arte.com.ar
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Facebook: SanArte Argentina / Lilia Perrone Carrillo Bis
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