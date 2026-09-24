Vivimos más años: la pregunta es cómo queremos vivirlos

¿Cuál es el principal desafío que trae el aumento de la expectativa de vida?

Hoy la conversación pública sigue centrada en cuántos años vamos a vivir. Para mí la pregunta es otra: cómo queremos vivirlos. El cambio demográfico ya ocurrió, no es una proyección lejana. Lo que todavía no ocurrió es la adaptación del sistema. Seguimos pensando la vejez como una etapa a administrar y no como una etapa a vivir. Ese desfasaje se paga en soledad, en internaciones evitables y en familias que toman decisiones apuradas, sin información y con culpa.

¿Qué significa en concreto hablar de autodeterminación?

Significa que la persona mayor sigue siendo dueña de su vida. Que se le pregunte dónde quiere vivir, cómo quiere que la cuiden, qué está dispuesta a resignar y qué no. En la práctica, muchas decisiones se toman sobre ellos y sin ellos, con la mejor intención pero sin escucharlos. Respetar la autodeterminación no es dejar a alguien librado a su suerte: es acompañarlo para que pueda elegir con información y con respaldo. Es exactamente lo contrario del abandono.

¿Por qué el hogar ocupa un lugar tan central en ese planteo?

Porque la casa es el lugar de pertenencia. Están los objetos, la rutina, los vecinos, la identidad. Cuando alguien elige quedarse en su casa, y subrayo que tiene que ser una elección, sostener esa decisión el mayor tiempo posible es una forma muy concreta de cuidar la dignidad. Pero eso requiere estructura: evaluación profesional, adaptación del entorno, cuidadores formados y respaldo clínico real detrás. No alcanza con la buena voluntad.

¿Qué le corresponde al sector público y qué al privado?

Al sector público, un marco: políticas de cuidados, formación, accesibilidad y protección de quienes cuidan. Al privado, profesionalizar. Durante años el cuidado domiciliario funcionó de manera informal, sin estándares ni trazabilidad. Nuestro trabajo es demostrar que se puede cuidar con calidad hospitalaria dentro de una casa, con equipos interdisciplinarios y seguimiento real. Ninguno de los dos sectores resuelve esto solo, y mientras tanto quienes sostienen el sistema son las familias.

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por CONTENT NOTICIAS