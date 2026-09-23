Natalidad en caída: el debate que Argentina ya no puede postergar

La caída de la natalidad volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública y recientemente llegó al Senado, donde se debatió sobre el futuro demográfico del país. No es un tema menor ni exclusivamente estadístico: detrás de cada número hay personas, proyectos de vida y decisiones que tendrán consecuencias para la Argentina de las próximas décadas.

Los datos son contundentes. La tasa global de fecundidad descendió a 1,2 hijos por mujer en 2024, muy por debajo de los 2,1 hijos considerados necesarios para el reemplazo poblacional. (UNFPA-Argentina⁠)

Hay una pregunta que considero indispensable: ¿las personas están teniendo menos hijos porque así lo desean o porque existen obstáculos que les impiden concretar el proyecto familiar que imaginan?

La respuesta no es sencilla.

Vivimos en una sociedad en la que la maternidad y la paternidad se han postergado. Las mujeres estudian, desarrollan sus carreras profesionales, buscan independencia económica y estabilidad. Los hombres también atraviesan procesos de formación y consolidación laboral cada vez más extensos. A esto se suman dificultades para acceder a una vivienda, el costo de la crianza, la incertidumbre económica y la falta de redes de cuidado.

Esperar parece, muchas veces, la única opción posible.

Pero el tiempo social y el tiempo biológico no siempre coinciden.

Como especialista en Medicina Reproductiva, observo diariamente las consecuencias de esa diferencia. Una mujer puede sentirse preparada para ser madre a los 38, 40 o 42 años, pero su fertilidad no necesariamente acompaña ese momento de la vida.

La edad es uno de los principales factores que condicionan la fertilidad femenina. Con el paso de los años disminuye la reserva ovárica y, especialmente, la calidad de los óvulos. Este proceso se vuelve más significativo a partir de los 35 años. La edad también puede influir en la fertilidad masculina.

Esto no significa que una mujer deba ser madre joven ni que exista una edad “correcta” para tener hijos. La maternidad debe seguir siendo una elección personal, no una obligación social.

Pero para que exista verdadera libertad de elección tiene que existir información.

Por eso necesitamos incorporar la educación reproductiva a las conversaciones cotidianas y también a las políticas de salud. Conocer cómo funciona nuestra fertilidad, cuáles son sus límites, qué factores pueden afectarla y qué alternativas existen para preservar el potencial reproductivo puede ayudar a tomar decisiones más conscientes.

Por eso, hablar de natalidad también es hablar de tiempo, información, prevención y oportunidades.

Dra. María Florencia Ugozzoli Llugdar

Medica Tocoginecologa Especialista en Medicina Reproductiva

Directora Médica de ERES

ERES

Clinica Especializada en Medicina Reproductiva y Tocoginecologia

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