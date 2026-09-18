Índigo Inmobiliaria: una propuesta que integra arquitectura, desarrollo y gestión inmobiliaria

La experiencia acumulada durante años dentro de una empresa constructora familiar fue el punto de partida para el desarrollo de Índigo Inmobiliaria, una propuesta que nació con el objetivo de brindar un servicio personalizado y ampliar el acompañamiento a propietarios e inversores.

Al frente se encuentra Patricio Carceller, arquitecto y corredor inmobiliario, quien comenzó su recorrido en el sector dentro de una constructora familiar con 50 años de trayectoria y desarrollos realizados en Puerto Madryn. En ese contexto surgió inicialmente la necesidad de comercializar los proyectos propios y, con el tiempo, se incorporaron otros servicios, como la administración de alquileres.

Durante una década, la actividad inmobiliaria permaneció vinculada a la constructora, etapa en la que consolidó una cartera propia de clientes y un reconocimiento basado en la calidad y el profesionalismo.

Una identidad propia con servicios integrales

La creación de Índigo respondió a la búsqueda de una identidad independiente. Patricio llevaba seis años desarrollando emprendimientos inmobiliarios bajo esta marca hasta que, este año, concretó la apertura de las oficinas de Índigo Inmobiliaria y desarrolladora.

La propuesta busca proyectar una imagen joven y seria, respaldada por una trayectoria vinculada a construcciones de calidad, atención a los detalles y buenas terminaciones. Su objetivo es consolidarse como una inmobiliaria referente en Puerto Madryn y la región, con foco en el asesoramiento, la atención cercana y la confianza.

La formación de Patricio como arquitecto y corredor inmobiliario permite sumar una perspectiva que combina el conocimiento del mercado local con el análisis de propiedades, desarrollos y potencial constructivo. A esto se agregan la capacitación permanente del equipo, la mejora continua y el compromiso ético en cada operación.

Otro de los aspectos que la firma destaca es el cuidado de las propiedades administradas, desde el estado en que se entregan hasta su mantenimiento periódico y las condiciones en las que son recibidas nuevamente.

Del proyecto a la administración

De cara a los próximos años, Índigo apunta a profundizar la gestión de nuevos desarrollos inmobiliarios y acompañar a inversores durante todo el proceso.

La intención es intervenir desde las primeras etapas, incluyendo la gestión del proyecto y la administración de la construcción, hasta su comercialización y una posterior administración de alquileres. De esta manera, la marca busca integrar diferentes servicios dentro de una misma propuesta y continuar fortaleciendo su presencia en la región.

Índigo Inmobiliaria. Donde tus proyectos se hacen realidad.

Instagram: @indigoinmobiliaria.pmy

Contacto: 280 419-2083

Sitio web: indigoinmobiliaria.com.ar



por CONTENT NOTICIAS