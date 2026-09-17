Bridar: el valor del equipo profesional para transformar la alimentación institucional

Facundo, ¿Cómo nació tu vocación por la gastronomía y cuáles fueron tus primeros pasos?

A los 15 años ingresé al mundo de la gastronomía en el primer restaurante que abrimos con mi familia. Desde ese momento nunca dejé la actividad, y siempre me fui capacitando y profesionalizando en el rubro.

¿Qué soluciones y servicios ofrecen actualmente desde Bridar?

En Bridar, empresa que fundamos con mi padre y mi hermano hace 11 años, nos dedicamos a la alimentación institucional en todas sus formas: comedores empresariales, viandas y eventos corporativos. Al día de hoy, servimos a más de 30 empresas y brindamos 5.000 servicios diarios.

¿Cuáles son las metas y proyecciones de crecimiento?

En los próximos 5 años proyectamos duplicar el tamaño de la empresa, con 500 colaboradores, y trabajando con las principales compañías del país.

¿Cuál es el valor agregado que los distingue dentro del mercado corporativo?

Contamos con el know-how de las empresas multinacionales del rubro, pero con la agilidad y el foco en el cliente de una pyme. Trabajamos con cada cuenta de forma muy cercana, adaptándonos a cada proyecto y buscando superar las expectativas de los comensales.

Mirando hacia atrás, ¿qué aprendizaje clave aplicarías de manera diferente en tu gestión?

La experiencia de estos años nos demostró que sin un equipo profesional se hace muy difícil alcanzar ciertos estándares de servicio y proyectar un crecimiento junto a las empresas más exigentes del mercado.

Bridar | Facundo Ramírez - Socio - Director Comercial

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