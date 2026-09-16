La Armonía: del campo a la mesa, una propuesta que integra producción, gastronomía y turismo rural

La posibilidad de desarrollar la producción ovina en Misiones y construir una cabaña con genética de calidad fue el punto de partida de La Armonía. El proyecto nació hace 18 años por iniciativa de tres amigos y, con el tiempo, amplió su propuesta hasta reunir producción, gastronomía, naturaleza, bienestar y descanso.

El nombre ya pertenecía al campo cuando fue adquirido y terminó representando la identidad que fue tomando el lugar: una propuesta donde la actividad productiva convive con diferentes formas de experimentar el entorno rural.

Una experiencia de campo con identidad misionera

La producción ovina continúa siendo uno de los ejes centrales. Entre sus diferenciales se encuentran la trazabilidad del campo a la mesa y el trabajo genético, que incluye la incorporación de la raza Dorper, adaptada a las condiciones de Misiones.



En sus comienzos, el proyecto estuvo enfocado en la genética y en la producción de animales para exposiciones, con reconocimientos a nivel nacional. Hace aproximadamente diez años inició una etapa orientada a la producción de carne y, siete años atrás, la apertura de su restaurante especializado en carne ovina permitió sumar otro eslabón: llevar al plato aquello que nace y se cría en el propio campo.

A esta propuesta se incorporaron cabañas, alojamiento y experiencias vinculadas al entorno rural, con la intención de que los visitantes puedan no solo acercarse a su gastronomía, sino también compartir la vida de campo y el contacto con la naturaleza. El espacio ofrece, además, la posibilidad de realizar eventos privados.

Del campo a nuevos productos de carne ovina

Actualmente, La Armonía avanza con la puesta en marcha de una planta industrial de Ciclo 2, destinada al desarrollo de cortes envasados y productos elaborados exclusivamente a base de carne de cordero, entre ellos hamburguesas, chorizos, empanadas, milanesas y pastas.

El objetivo es ampliar su presencia en los hogares misioneros y, al mismo tiempo, continuar creciendo como destino de turismo rural y gastronómico. La visión hacia adelante busca reunir producción, industria, gastronomía, naturaleza y alojamiento dentro de una misma experiencia desarrollada íntegramente en Misiones.

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por CONTENT NOTICIAS