Desde Mendoza, innovación y diseño para transformar descartes en nuevos materiales

En Mendoza, donde la industria vitivinícola forma parte de la identidad productiva del territorio, un descarte puede convertirse en el punto de partida para pensar nuevos materiales. Esa es la propuesta de Bioeleven, una empresa creada por dos diseñadoras que trabajan desde el diseño, la innovación y la biotecnología para desarrollar biotextiles a partir de descartes agroindustriales.

El proyecto parte de una pregunta concreta: ¿qué sucede cuando aquello que tradicionalmente se considera un residuo puede transformarse en una nueva materia prima?

A partir de descartes agroindustriales de nuestro territorio, principalmente provenientes de la industria vitivinícola, Bioeleven desarrolla materiales sostenibles que buscan ofrecer alternativas frente a materiales de alto impacto ambiental.

La propuesta combina innovación y diseño con una mirada puesta en el territorio. El objetivo no es solamente desarrollar nuevos materiales, sino también incorporar identidad territorial y diseño argentino a una industria que atraviesa un proceso de transformación.

En este camino, Bioeleven fue recientemente distinguida con el Sello de Buen Diseño Argentino, un reconocimiento que pone en valor el diseño y la innovación detrás de sus materiales.

El trabajo de la empresa refleja una nueva manera de pensar los descartes: no necesariamente como el final de un proceso productivo, sino como una oportunidad para generar nuevas posibilidades.

Desde Mendoza, Bioeleven apuesta así por una mirada en la que diseño, innovación y biotecnología pueden encontrarse para transformar los recursos disponibles y pensar materiales más sostenibles, con identidad local y proyección hacia el futuro.

Bioeleven

www.bioeleven.com.ar

Intagram: @bioeleven.ar

LinkedIn: Bioeleven| biomateriales circulares

Whatsapp: 2634694045

Acerca de sus fundadoras:

Analía Funes Peleitay: co-fundadora y ceo de Bioeleven. Lic. En diseño, especializada en textiles.

Gabriela Negri: co-fundadora y coo de Bioeleven. Diseñadora industrial. Mgtr.en I+D.

por CONTENT NOTICIAS