Consultora NAVE: una mirada especializada para potenciar el marketing de la industria

¿Cómo nació Consultora NAVE y qué las llevó a especializarse en la industria?

La consultora la empezamos Silvina Devito y Laura Domínguez, era un proyecto extra a nuestros trabajos en relación de dependencia. Comenzamos ofreciendo servicios de comunicación institucional, diseño, redes sociales y campañas digitales para empresas de distintos rubros. Con la incorporación de Lisandro Cabot en 2021 y Andrea Peironel en 2022,iniciamos una nueva etapa de crecimiento y profesionalización con empresas más grandes y llegada a países como Chile, Uruguay y España.

A partir de 2023 ampliamos el equipo y sumamos nuevas especialidades. La industria, que ya formaba parte de nuestro recorrido desde los primeros años, fue adquiriendo cada vez mayor relevancia. En 2024 decidimos concentrar nuestra experiencia y metodología en las necesidades específicas de las empresas industriales y de servicios B2B.

¿Qué particularidades tiene el marketing industrial?

El marketing B2B industrial requiere una lógica diferente. Son negocios con procesos comerciales más extensos, productos y servicios técnicamente complejos y múltiples actores involucrados en las decisiones de compra.

Por eso, antes de pensar en canales o contenidos, necesitamos comprender el negocio, sus públicos, su proceso comercial y sus objetivos. Nuestro trabajo consiste en transformar esa complejidad en una comunicación clara, profesional y comercialmente útil.

¿Qué significa para NAVE ofrecer un servicio integral?

Significa trabajar el marketing como un sistema y no como acciones aisladas. Integramos estrategia, branding, diseño, desarrollo web, contenidos, redes sociales, publicidad digital, email marketing, CRM, automatizaciones y acciones comerciales, entre otras herramientas.

No necesariamente se implementa todo al mismo tiempo. Analizamos las necesidades y prioridades de cada empresa para definir qué acciones tienen mayor sentido en cada etapa. De esta manera buscamos mantener coherencia entre marca, comunicación y objetivos comerciales.

¿Qué es el Método NAVE?

Es nuestra metodología propia para ordenar y desarrollar progresivamente el marketing de una empresa industrial. Comienza con un diagnóstico integral, continúa con la definición de una estrategia y un plan de marketing y luego avanza hacia la implementación y el seguimiento continuo.

El método permite trabajar con objetivos, prioridades y procesos claros, manteniendo una relación cercana con los equipos de cada empresa y ajustando las acciones según la evolución del negocio.

¿A qué empresas está dirigida la propuesta?

Principalmente a PyMEs industriales y empresas de servicios industriales consolidadas, con trayectoria y una estructura comercial activa, pero cuyo marketing no evolucionó al mismo ritmo que el negocio.

Muchas llegan a NAVE cuando necesitan ordenar su comunicación, actualizar materiales, profesionalizar su presencia digital, integrar marketing y ventas, generar nuevas oportunidades comerciales o prepararse para crecer y llegar a nuevos mercados.

¿Qué lugar busca ocupar NAVE en el mercado?

Buscamos consolidarnos como un socio estratégico para las empresas industriales, aportando especialización, metodología y capacidad de ejecución.

Creemos que muchas industrias tienen productos, conocimiento y trayectoria de gran valor, pero necesitan que su marketing esté a la altura de ese desarrollo. Nuestro desafío es ayudarlas a comunicar mejor ese valor, acompañar sus procesos de crecimiento y construir estrategias sostenibles que conecten marketing con negocio.

CONTACTO:

Web: www.consultoranave.com

Instagram: @consultora.nave (www.instagram.com/consultora.nave/)

Linkedin: Consultora Nave (www.linkedin.com/company/consultora-nave/)

Correo electrónico: [email protected]

Whatsapp: +54 9 11 6579-1766

por CONTENTNOTICIAS