Wednesday 23 de September, 2026
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ESPACIO NO EDITORIAL | 16-09-2026 09:02

Consultora NAVE: una mirada especializada para potenciar el marketing de la industria

Con experiencia en comunicación y marketing, Consultora NAVE se especializó en 2024 en empresas industriales y de servicios B2B. Su propuesta combina conocimiento del sector, estrategia y ejecución para acompañar a compañías que buscan profesionalizar su marketing y conectar su comunicación con los objetivos del negocio.

Consultora NAVE: una mirada especializada para potenciar el marketing de la industria | Foto:CONTENTNOTICIAS
Consultora NAVE: una mirada especializada para potenciar el marketing de la industria | Foto:CONTENTNOTICIAS

¿Cómo nació Consultora NAVE y qué las llevó a especializarse en la industria?

La consultora la empezamos Silvina Devito y Laura Domínguez, era un proyecto extra a nuestros trabajos en relación de dependencia. Comenzamos ofreciendo servicios de comunicación institucional, diseño, redes sociales y campañas digitales para empresas de distintos rubros. Con la incorporación de Lisandro Cabot en 2021 y Andrea Peironel en 2022,iniciamos una nueva etapa de crecimiento y profesionalización con empresas más grandes y llegada a países como Chile, Uruguay y España.

A partir de 2023 ampliamos el equipo y sumamos nuevas especialidades. La industria, que ya formaba parte de nuestro recorrido desde los primeros años, fue adquiriendo cada vez mayor relevancia. En 2024 decidimos concentrar nuestra experiencia y metodología en las necesidades específicas de las empresas industriales y de servicios B2B.

Consultora NAVE: una mirada especializada para potenciar el marketing de la industria

¿Qué particularidades tiene el marketing industrial?

El marketing B2B industrial requiere una lógica diferente. Son negocios con procesos comerciales más extensos, productos y servicios técnicamente complejos y múltiples actores involucrados en las decisiones de compra.

Por eso, antes de pensar en canales o contenidos, necesitamos comprender el negocio, sus públicos, su proceso comercial y sus objetivos. Nuestro trabajo consiste en transformar esa complejidad en una comunicación clara, profesional y comercialmente útil.

¿Qué significa para NAVE ofrecer un servicio integral?

Significa trabajar el marketing como un sistema y no como acciones aisladas. Integramos estrategia, branding, diseño, desarrollo web, contenidos, redes sociales, publicidad digital, email marketing, CRM, automatizaciones y acciones comerciales, entre otras herramientas.

No necesariamente se implementa todo al mismo tiempo. Analizamos las necesidades y prioridades de cada empresa para definir qué acciones tienen mayor sentido en cada etapa. De esta manera buscamos mantener coherencia entre marca, comunicación y objetivos comerciales.

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¿Qué es el Método NAVE?

Es nuestra metodología propia para ordenar y desarrollar progresivamente el marketing de una empresa industrial. Comienza con un diagnóstico integral, continúa con la definición de una estrategia y un plan de marketing y luego avanza hacia la implementación y el seguimiento continuo.

El método permite trabajar con objetivos, prioridades y procesos claros, manteniendo una relación cercana con los equipos de cada empresa y ajustando las acciones según la evolución del negocio.

¿A qué empresas está dirigida la propuesta?

Principalmente a PyMEs industriales y empresas de servicios industriales consolidadas, con trayectoria y una estructura comercial activa, pero cuyo marketing no evolucionó al mismo ritmo que el negocio.

Muchas llegan a NAVE cuando necesitan ordenar su comunicación, actualizar materiales, profesionalizar su presencia digital, integrar marketing y ventas, generar nuevas oportunidades comerciales o prepararse para crecer y llegar a nuevos mercados.

¿Qué lugar busca ocupar NAVE en el mercado?

Buscamos consolidarnos como un socio estratégico para las empresas industriales, aportando especialización, metodología y capacidad de ejecución.

Creemos que muchas industrias tienen productos, conocimiento y trayectoria de gran valor, pero necesitan que su marketing esté a la altura de ese desarrollo. Nuestro desafío es ayudarlas a comunicar mejor ese valor, acompañar sus procesos de crecimiento y construir estrategias sostenibles que conecten marketing con negocio.

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CONTACTO:

Web: www.consultoranave.com

Instagram: @consultora.nave (www.instagram.com/consultora.nave/)

Linkedin: Consultora Nave (www.linkedin.com/company/consultora-nave/)
Correo electrónico: [email protected]

Whatsapp: +54 9 11 6579-1766

por CONTENTNOTICIAS

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