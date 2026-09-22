DMG Consultants: gestión, liderazgo e integridad para acompañar a las organizaciones

Daniel Ginabreda, director general de DMG Consultants, aborda los orígenes de la consultora, su propuesta de valor, los desafíos que atraviesan actualmente las organizaciones y los próximos pasos de la firma.

¿Cómo nació DMG Consultants y qué necesidad del mercado buscó atender desde sus comienzos?

DMG Consultants nació en 2019 a partir de una idea muy concreta: crear la consultora que me hubiera gustado tener como proveedor durante mis años en el ámbito corporativo. En ese momento llevaba más de 20 años liderando posiciones ejecutivas, lo que me había permitido conocer desde adentro los desafíos, necesidades y problemáticas de las organizaciones.

Quise volcar esa experiencia y mi formación en una consultora que entendiera la realidad de quien tiene que gestionar, que hablara el lenguaje de la empresa y aportara soluciones concretas, aplicables y orientadas a resultados, sin perder nunca de vista el factor humano.

¿Cuál es hoy su propuesta de valor y qué diferencia a DMG Consultants de otras consultoras?

Nuestra propuesta integra tres dimensiones: Business Management, Capital Humano y Governance & Compliance. Entendemos y sostenemos que procesos, personas e integridad no pueden gestionarse de manera aislada.

Trabajamos sobre eficiencia y productividad, pero también sobre liderazgo, cultura, desarrollo de personas e integridad. Buscamos contribuir a construir organizaciones más eficientes, humanas y responsables. Haber sido finalistas en los Best Company Awards 2026 representa para nosotros una señal de que el camino iniciado hace siete años tiene sentido y nos impulsa a seguir evolucionando.

¿Cuáles son los principales desafíos que observan actualmente en las organizaciones y cómo trabaja DMG Consultants para acompañarlas?

La coyuntura argentina exige a las empresas mejorar permanentemente su eficiencia y productividad para preservar rentabilidad y competitividad. Pero ser eficiente no significa simplemente reducir costos: implica revisar procesos, eliminar pérdidas, utilizar mejor los recursos y contar con líderes preparados para gestionar escenarios de cambio.

Por eso acompañamos a empresas, PyMEs, dueños y líderes con herramientas concretas: mentorías ejecutivas, formación y desarrollo, mejora de procesos y Programas de Integridad, que incluyen la definición de valores, Código de Ética, capacitación y herramientas para llevar esos principios a la práctica. Son soluciones que permiten abordar necesidades específicas y generar mejoras concretas sin perder de vista a las personas.

¿Cuáles son los próximos desafíos de DMG Consultants y hacia dónde proyectan su crecimiento?

Queremos seguir creciendo sin perder nuestra esencia: cercanía, experiencia y compromiso. Uno de nuestros desafíos es acercar herramientas de gestión, liderazgo e integridad a cada vez más organizaciones, especialmente a PyMEs que necesitan profesionalizar su gestión y encontrar soluciones acordes con su realidad.

Aspiramos a consolidar a DMG como un socio estratégico capaz de acompañar tanto una necesidad puntual como procesos de transformación más amplios, construyendo relaciones de largo plazo basadas en resultados, confianza e integridad.

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por CONTENT NOTICIAS