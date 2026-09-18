Espacio Terapéutico Amanecer crece y apuesta a la formación, la innovación y una nueva mirada sobre la recuperación de adicciones

Espacio Terapéutico Amanecer atraviesa una nueva etapa de expansión y crecimiento, con el objetivo de seguir fortaleciendo su propuesta de atención y acompañamiento para personas que atraviesan problemáticas vinculadas a las adicciones.

La institución continúa ampliando sus sedes y espacios de trabajo, buscando mejorar las condiciones para el desarrollo de los procesos terapéuticos y sostener un servicio de calidad basado en el acompañamiento, la contención y el abordaje integral de cada persona.

Pero el crecimiento de Amanecer no se limita a su infraestructura. Durante esta nueva etapa también se encuentra fortaleciendo su equipo de profesionales, incorporando y ampliando la participación de médicos, terapeutas, trabajadores sociales y otros especialistas, con el propósito de profundizar un modelo interdisciplinario de abordaje de las adicciones.

Formación: preparar a quienes acompañan procesos de recuperación

Uno de los proyectos más importantes que impulsa actualmente Espacio Terapéutico Amanecer es su nueva propuesta de capacitación y formación profesional: el curso de Operador Socioterapéutico en Adicciones.

La iniciativa surge a partir de una necesidad concreta: formar personas capaces de acompañar procesos de recuperación desde una perspectiva integral, con herramientas específicas y una comprensión amplia de la problemática de las adicciones.

La formación busca convertirse en un espacio de aprendizaje y profesionalización para quienes desempeñan —o desean desempeñar— tareas de acompañamiento dentro de comunidades terapéuticas, dispositivos ambulatorios y diferentes ámbitos relacionados con la recuperación.

Para Amanecer, capacitar también significa fortalecer los dispositivos de atención y generar nuevos espacios de conocimiento que permitan comprender las adicciones más allá del consumo, contemplando sus dimensiones personales, familiares, sociales y comunitarias.

Cuando contar la recuperación también es parte del tratamiento

Otro de los ejes que la institución viene desarrollando con especial fuerza es la comunicación y la difusión de una perspectiva diferente sobre las adicciones.

A través de Espacio Terapéutico Amanecer Streaming, la institución impulsa transmisiones en vivo y contenidos vinculados con recuperación, prevención, experiencias personales, familia, emociones y diferentes aspectos relacionados con las adicciones.

El proyecto tiene además una característica distintiva: dar protagonismo a las propias personas en recuperación, permitiendo que sean ellas mismas quienes puedan contar sus experiencias, aprendizajes, dificultades y transformaciones.

Desde la comunidad terapéutica se desarrollan transmisiones en vivo que buscan romper con el silencio y los prejuicios que muchas veces rodean a las adicciones, poniendo en primer plano las historias de quienes transitan un proceso de recuperación.

La propuesta parte de una convicción: hablar de recuperación también puede ser una forma de llevar un mensaje de esperanza a quienes todavía no pudieron pedir ayuda.

Un mensaje que busca trascender las paredes de la comunidad

Con la expansión de sus sedes, el crecimiento de su equipo profesional, el desarrollo de nuevas propuestas de formación y el fortalecimiento de su plataforma de comunicación, Espacio Terapéutico Amanecer busca consolidar una propuesta que combine tratamiento, capacitación, comunicación y compromiso social.

El desafío es seguir construyendo espacios donde las personas puedan encontrar herramientas para transformar sus historias y, al mismo tiempo, llevar ese mensaje hacia afuera.

Porque detrás de cada tratamiento hay una persona, una familia y una historia que puede cambiar.

Y ese es, quizás, uno de los principales mensajes que Amanecer busca instalar: las adicciones pueden atravesar profundamente la vida de una persona, pero la recuperación también puede hacerlo.

Lisandro Jury

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Capacitación y formación

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por CONTENT NOTICIAS