El sueldo emocional que muchos CEOs todavía no ven

Vengo a compartir una experiencia con CEOs que están en pleno proceso de crecimiento. Muchas veces, con tal de estar a la moda de lo que la sociedad y el mundo empresarial imponen, quedamos fuera del sistema por nuestras propias acciones.

Hoy el mercado laboral no pasa solo por el sueldo económico, sino también por el sueldo emocional: ese valor agregado personalizado para cada persona. Para algunos es participar del acto escolar de un hijo; para otros, tomarse el día de su cumpleaños; para otros, caminar cinco minutos dentro de la empresa para despejar la cabeza. Está comprobado que, en tareas de escritorio, necesitamos desconectar al menos una vez por hora.

Esto es algo que veo seguido con mis clientes: hay empresas que nacieron hace décadas y crecen constantemente, empujadas por las nuevas generaciones. Pero en el directorio persiste una fuerza conservadora. En el discurso, están alineados con ese valor emocional que hoy se espera. En la práctica, cuando las cabezas de la empresa nunca vivieron ese sueldo emocional, ante el estrés vuelven a la forma conocida: estructurarse y ponerse rígidos. Y para quien valora mucho ese componente emocional, esa reacción puede terminar en una renuncia o en un conflicto que no le conviene a nadie.

Desde el coaching ontológico no doy consejos: muestro lo que veo, para que cada CEO saque sus propias conclusiones. ¿Tu política empresarial está alineada a una fuerza conservadora o a una transformadora? Si fuera tu caso —o repasás las veces en que actuaste de forma conservadora— ¿eso te acercó o te alejó del resultado que buscabas?

En Creeser trabajamos esto con CEOs y directorios a través de coaching ejecutivo, ayudando a identificar en qué conversación están parados antes de que el costo lo pague el equipo.

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por CONTENTNOTICIAS