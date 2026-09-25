Friday 25 de September, 2026
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¿Qué hace que un video venda? La anatomía de un buen anuncio

No todos los videos sirven para pautar. Uno puede tener miles de vistas y no generar una sola venta, mientras que otro más simple puede convertir sin parar. La diferencia no es la suerte ni el presupuesto: es la estructura.

¿Qué hace que un video venda? La anatomía de un buen anuncio | Foto:CONTENT NOTICIAS
¿Qué hace que un video venda? La anatomía de un buen anuncio | Foto:CONTENT NOTICIAS

Antes de invertir un peso en pauta, conviene entender algo: la plataforma amplifica lo que le das, pero no lo arregla. Si el video no está pensado para vender, sumar más presupuesto solo significa más gente viendo un anuncio, pero no precisamente esa gente te va a comprar más. Un buen creativo tiene una estructura, y esa estructura se puede aprender y trabajar.

Los primeros segundos son clave

El gancho es una de las partes más importantes y la que más se descuida. En los primeros segundos el usuario decide si sigue mirando o scrollea. Un buen inicio interpela: muestra el dolor, hace una pregunta directa o genera intriga. Empezar con el logo o una intro lenta es la forma más rápida de perder a la audiencia.

Mostrar el dolor antes que el producto

La gente no compra productos, compra soluciones. Un anuncio que arranca hablando de las características aburre; uno que arranca mostrando el problema que resuelve, conecta.
El orden importa: primero el dolor o el deseo del cliente, después cómo tu producto lo resuelve.

Un solo mensaje por anuncio

Querer decir todo en un video (precio, beneficios, historia, promos) termina en que no se entiende nada. Un buen anuncio comunica una sola idea con claridad. Si hay varios mensajes, conviene hacer varios anuncios, no integrar todo en uno.

El llamado a la acción no puede faltar

Muchos videos buenos no venden simplemente porque no piden nada. El cierre tiene que decir con claridad qué hacer: escribir, comprar, tocar el enlace. Si el usuario llega al final entusiasmado pero no sabe cuál es el próximo paso, la oportunidad se pierde.

Un buen anuncio no depende de una gran producción ni de un presupuesto enorme. Depende de entender a quién le hablás y de respetar una estructura: enganchar, mostrar el problema, ofrecer la solución y pedir la acción.

Kevin Schestatzky
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