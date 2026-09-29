Agustina Villegas: la imagen como herramienta de comunicación y posicionamiento profesional

La imagen puede comunicar incluso antes de que una persona diga una palabra. Esa premisa atraviesa el recorrido profesional de Agustina Villegas, asesora de imagen y creadora de Imagen Estratégica, una metodología que propone ampliar la mirada sobre la profesión y llevarla más allá de la estética, las tendencias o las reglas de moda.

A medida que profundizó su formación y experiencia, comenzó a entender la imagen a partir de la relación entre identidad, personalidad, contexto y percepción. Un momento significativo de ese proceso ocurrió mientras vivía en Rusia, donde trabajó con mujeres de distintos países y con diferentes niveles de exposición y representación.

Esa experiencia le permitió abordar la imagen desde una perspectiva más amplia y, con el tiempo, desarrollar un enfoque propio orientado a acompañar a cada mujer en la construcción de una expresión visual coherente con quién es, el rol que ocupa y aquello que necesita comunicar.

Imagen Estratégica: identidad, contexto y objetivos

El diferencial de su trabajo parte de entender la imagen como una herramienta de comunicación estratégica. En lugar de aplicar fórmulas generales, su propuesta se construye sobre las características, el contexto y los objetivos particulares de cada persona.

Autenticidad, personalización y coherencia son los pilares que sostienen su metodología. El propósito no es transformar a una persona en alguien diferente, sino ayudarla a expresar visualmente su identidad y acompañar el camino hacia el lugar al que quiere llegar.

Dentro de este enfoque, Agustina identifica uno de los principales desafíos actuales de la profesión: modificar la percepción tradicional sobre la asesoría de imagen y mostrar que su alcance puede trascender lo estrictamente estético.

Al mismo tiempo, encuentra una oportunidad en el trabajo con mujeres cuya imagen ocupa un lugar relevante dentro de su comunicación profesional, especialmente aquellas que desempeñan posiciones de liderazgo, representación o exposición pública.

Una metodología enfocada en el posicionamiento personal y profesional

Entre sus próximos objetivos, Agustina busca consolidar Imagen Estratégica como una metodología propia y profundizar el acompañamiento a mujeres que quieren que su imagen evolucione en sintonía con su identidad y con los espacios que ocupan.

La propuesta apunta a que la imagen pueda ser comprendida no como un elemento aislado o meramente estético, sino como una herramienta de posicionamiento personal y profesional, capaz de acompañar los cambios, objetivos y distintas etapas del recorrido de cada mujer.

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por CONTENT NOTICIAS