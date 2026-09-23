La interna política de Independiente: Sacco, Ritindo Gaudio y el secanuca de Tapia

Por estas horas, en Independiente se juega un campeonato diferente. No hay puntos, promedios ni clasificación a las copas en disputa. Hay votos. Y detrás de esos votos aparecen algunos de los mismos actores que protagonizan la política nacional, la interna del PRO, la pelea por el poder en la AFA y hasta vínculos con Qatar.

El club deberá elegir autoridades en diciembre. La fecha definitiva todavía no está resuelta: el próximo 29 de septiembre se realizará la Asamblea que tratará memoria y balance, conformará la Junta Electoral y establecerá formalmente el día de los comicios. Néstor Grindetti dijo que su preferencia es votar el domingo 6 de diciembre.

Lo que sí está decidido es que Grindetti no buscará la reelección. Tampoco, según anunció el propio presidente, competirán los integrantes de su denominada "mesa chica": Daniel Seoane, Christian Urreli, Carlos Sartori y Adrián Espósito. Así termina un ciclo que había comenzado de una manera bastante particular. En 2022, Fabián Doman encabezó la coalición que desplazó al moyanismo después de ocho años. Duró poco más de tres meses como presidente. Su renuncia abrió el camino para Grindetti, dirigente histórico del PRO, exintendente de Lanús y exministro de Hacienda porteño.

Cuatro años después, aquella alianza está prácticamente desarmada y algunos de sus protagonistas aparecen repartidos en diferentes proyectos. El primero en mover fue Enrique "Quique" Sacco. El periodista anunció esta semana su candidatura por el Movimiento Independiente Auténtico, con un discurso que habla de "cambio rotundo", profesionalización y renovación. Sacco tiene, además, un apellido político por asociación inevitable: es el marido de María Eugenia Vidal (ella es hincha de Boca y también juega ese partido político apoyando candidatos para buscar reemplazar a Juan Román Riquelme en 2027), exgobernadora bonaerense y una de las principales dirigentes que tuvo el PRO durante la última década.

Pero Sacco tampoco llega desde afuera de la política de Independiente. Participó del armado que en 2022 terminó llevando a Doman a la presidencia, acompañado por Grindetti y Juan Marconi. Es decir: alguien que contribuyó a construir el oficialismo aparece ahora como candidato opositor y promete renovar la estructura que él mismo ayudó a conformar.

En esa trama aparece otro nombre conocido de la política nacional: Cristian Ritondo. El jefe bonaerense del PRO tuvo participación en la vida institucional del club y distintos sectores lo ubican en las conversaciones que buscan ordenar el escenario sucesorio. Ex ministro de segiridad de Vidal, algunos lo señalan como el armador detrás de Sacco. Pero otros vinculan su juego electoral también con otro candidato en preparación, Gastón Gaudio.

El extenista campeón de Roland Garros, fanático de Independiente, prepara su desembarco en un territorio completamente diferente al polvo de ladrillo. Gaudio todavía no formalizó la candidatura, aunque desde su entorno aseguran que podría hacerlo en los próximos días. Él mismo reconoció que existen "muchas chances" de competir si antes logra cerrar dos cuestiones: un director deportivo de peso y recursos suficientes para construir un equipo competitivo. Y allí aparece el componente más llamativo de esta elección.

Gaudio viajó a Miami y, según publicó La Política Online, buscaba reunirse con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, con quien mantiene un vínculo personal. El objetivo sería conseguir sponsors y recursos que permitan respaldar económicamente el proyecto deportivo que presentará ante los socios. Desde su entorno también trabajan en la elección de un director deportivo. No se trata de que "fondos árabes" vayan a financiar directamente una candidatura electoral. Lo que está sobre la mesa es otra cosa: utilizar los vínculos internacionales de Gaudio para conseguir patrocinadores y financiamiento para el club, y convertir esa capacidad de conseguir recursos en uno de los principales activos de su propuesta.

El armado de Gaudio también busca construir un frente amplio. Mantiene conversaciones con Gente de Independiente, agrupación que confirmó públicamente esos contactos, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo cerrado. Alrededor del proyecto aparecen además dirigentes jóvenes, empresarios vinculados a Avellaneda y sectores opositores que pretenden evitar una dispersión de listas. Hasta Ricardo Bochini juega en esa construcción: fuentes cercanas a Gaudio aseguran que el máximo ídolo del club respaldará su candidatura. Y Ezequiel Barco, autor del penal que consagró a Independiente en el Maracaná en 2017, publicó una fotografía junto al extenista acompañada por una frase sugestiva: "Juegue, Gastón".

Pero la elección tiene una tercera pata política todavía más explícita: la AFA. Luciano Nakis, actual prosecretario de la Asociación del Fútbol Argentino y presidente de Deportivo Armenio, competirá por la histórica Lista Roja. Es hijo de Noray Nakis y mantiene una relación estrecha con Claudio "Chiqui" Tapia: todos lo conocen como su "secanuca". Su candidatura aparece así como la expresión con mayor cercanía a la conducción de la AFA. Además cuenta con un apoyo de enorme peso simbólico entre los hinchas: Sergio "Kun" Agüero (apoyará en redes, pero negó que vaya a ser candidato en esa lista).

El cuarto candidato confirmado es Daniel Bertoni, campeón del mundo en 1978 y uno de los grandes ídolos de la historia de Independiente. Se presenta por Auténticos Rojos, acompañado por Adrián Simón y Ariel Canteros. Su activo es diferente: menos política nacional, menos AFA y menos relaciones internacionales; más identidad histórica del club.

Todavía pueden aparecer otros espacios e incluso producirse acuerdos antes del cierre de listas. Parte de la discusión pasa precisamente por eso: determinar quién llega hasta diciembre y quién utiliza su candidatura inicial como herramienta para negociar lugares dentro de una coalición mayor.

por M.S.