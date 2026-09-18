"El Chiqui" Tapia festejó que la Selección ya no entrene en una carpa

Claudio “Chiqui” Tapia mostró las obras del nuevo gimnasio de la Selección argentina y celebró el final de una postal inesperada para los campeones del mundo: durante años, el plantel realizó parte de su preparación física dentro de una carpa alquilada.

“Durante mucho tiempo alquilamos una carpa para armar acá el gimnasio”, contó el presidente de la AFA en un video publicado en Instagram. Allí los futbolistas hacían la entrada en calor antes de salir al campo para comenzar los entrenamientos.

La estructura provisoria funcionaba en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Tapia caminó por la carpa y recordó que fue utilizada para atender un pedido del preparador físico Luis Martín: disponer de un espacio junto a la cancha para completar el trabajo bajo techo y pasar directamente al césped.

Ahora será reemplazada por un edificio de 450 metros cuadrados y dos plantas. El gimnasio estará situado en el complejo 2, junto al campo de entrenamiento de la Selección Mayor, con un acceso directo para agilizar la rutina del plantel.

“Seguimos poniendo en valor nuestra Casa”, escribió Tapia al presentar el proyecto. Según el dirigente, la intervención forma parte de un plan integral de modernización que sumará infraestructura, tecnología y mejores herramientas para la preparación de los futbolistas.

La obra no estará limitada al equipo de Lionel Scaloni. Tapia anunció que, una vez terminado el gimnasio de la Mayor, la AFA construirá otro espacio idéntico para las selecciones juveniles masculinas y femeninas. El objetivo, sostuvo, es que todos los combinados nacionales cuenten con instalaciones de primer nivel.

El presidente de la entidad también proyectó la inversión hacia el próximo ciclo. “Para pensar en 2030 y que nuestra cabeza ya esté en el próximo Mundial”, afirmó durante el recorrido. La Copa será organizada por España, Portugal y Marruecos, con tres partidos inaugurales en Sudamérica.

El anuncio expuso una contradicción llamativa: la selección que ganó el Mundial de Qatar 2022 y dos Copas América todavía dependía de una instalación móvil para una parte básica de su entrenamiento. Tapia transformó esa carencia en una señal de gestión y exhibió las máquinas retirando el suelo donde estuvo la carpa.

Con la nueva obra, la AFA busca acercar el predio de Ezeiza a los estándares de los principales clubes y seleccionados europeos. Para Tapia, el avance representa más que cambiar una estructura temporal por paredes y vidrios: es el comienzo de la preparación para 2030.