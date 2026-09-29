Jorge Rial cruzó a Luis Majul: "Con Milei hacen un buen dúo cómico"

Jorge Rial ironizó sobre la última entrevista de Luis Majul a Javier Milei. En X, compartió un fragmento del diálogo emitido por La Cornisa, en LN+, y escribió: “Con Milei hacen un buen dúo cómico”. La comparación fue más filosa: los asoció con Borges y Álvarez, los recordados personajes de Alberto Olmedo y Javier Portales en No toca botón.

En el sketch, Borges y Álvarez improvisaban conversaciones absurdas y se enredaban en razonamientos sin conclusión. Rial usó la referencia para presentar el intercambio entre el Presidente y Majul como una escena humorística involuntaria, en medio de las críticas por el tono y la falta de repreguntas ante varias afirmaciones.

La entrevista fue grabada después del viaje de Milei a Nueva York y se emitió el domingo. Uno de sus momentos más comentados llegó cuando el mandatario aseguró que el Gobierno había expulsado a “10 mil terroristas” durante 2025 y a otros 20 mil en 2026. Dijo que eran extranjeros infiltrados para “dinamitar el modelo argentino”.

Los datos oficiales no respaldaron esa descripción. Según información de la Dirección Nacional de Migraciones difundida por Chequeado, en 2025 fueron expulsadas 772 personas por distintos delitos y no hubo casos identificados como terrorismo. El Gobierno también computó miles de rechazos en frontera e inadmisiones, categorías que no equivalen a deportaciones.

La afirmación derivó en pedidos de informes de Juliana Di Tullio, Maximiliano Ferraro y Rodolfo Tailhade. La oposición reclamó expedientes y fundamentos para determinar si existieron las amenazas mencionadas por Milei o si se agruparon procedimientos migratorios distintos bajo una etiqueta política.

No fue la única controversia. Milei afirmó que la Quinta de Olivos había sido convertida en una “base militar” porque tiene “enemigos pesados” dentro y fuera del país. También equiparó siete pedidos de juicio político con intentos de golpe de Estado y habló de 40 maniobras para quebrar el equilibrio fiscal.

En materia económica negó una recesión, cuestionó los indicadores y aseguró que la actividad había crecido 6,7% en su primer año. La verificación señaló que tomó la variación de un mes: el promedio anual cayó 1,3% en 2024 y creció 4,5% en 2025.

El cruce de Rial condensó una crítica más amplia: no apuntó sólo contra las respuestas de Milei, sino contra el papel de Majul frente a datos extraordinarios que exigían precisiones. La evocación de Olmedo y Portales convirtió esa objeción periodística en un remate televisivo.