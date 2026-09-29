Murió Juan Carlos Pagotto, un aliado clave de los Menem

La noticia sacudió a La Rioja y llegó en minutos al Congreso. El senador nacional de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto fue hallado sin vida este martes en su domicilio de la capital provincial. Según los primeros reportes policiales, el cuerpo estaba en su vivienda particular y en el lugar trabajan autoridades judiciales y policiales. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas del deceso ni las circunstancias en las que se produjo.

Pagotto tenía 74 años y ocupaba uno de los lugares más sensibles del oficialismo en la Cámara alta: desde febrero presidía la Comisión de Acuerdos, la aduana por la que deben pasar los pliegos que el Gobierno impulsa para cubrir más de 300 vacantes en el Poder Judicial. En la interna libertaria, ese lugar respondía sin intermediarios a Karina Milei. Sus detractores lo definían como un bocón; sus defensores, como un muy buen abogado.

Un peronista de toda la vida

Nació en Mendoza el 8 de julio de 1952, pero era riojano por adopción y por tonada. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. Contaba que empezó a militar en el peronismo a los 15 años. Fue diputado provincial por Chilecito entre 1993 y 1997 y después se alejó de la política durante más de dos décadas. "Se me agotó la capacidad de asco y me fui", explicaba, sin dar demasiados detalles.

Nunca se alejó, en cambio, del apellido más poderoso de la provincia. Fue amigo de Carlos Menem y de su hermano Eduardo, y habitué de la mesa del exsenador en el café del hotel frente a la Casa de Gobierno riojana. Se jactaba de ser "el último de los amigos de Carlos" que quedaba en el Congreso. Los Menem jóvenes lo convencieron de volver con la ola libertaria: Martín, hoy titular de Diputados, y Eduardo "Lule", mano derecha de Karina Milei. Durante los años de retiro, decía, dirigentes peronistas y radicales lo consultaban como a un "búho sensato".

De la Bicameral a los pliegos judiciales

En 2023 encabezó la lista de LLA para el Senado. En las PASO ganó la categoría por apenas un punto, pero en octubre el peronismo de Ricardo Quintela dio vuelta el resultado y Pagotto entró por la minoría. Formó parte del puñado de siete pioneros libertarios que desembarcaron en una Cámara dominada por el kirchnerismo. Le tocó presidir primero la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y luego la Bicameral de Trámite Legislativo. Allí tuvo la misión de contener la ofensiva opositora contra los DNU de Milei, empezando por el 70/23.

Este año tuvo a su cargo las audiencias públicas por las que desfilaron más de 70 postulantes propuestos por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Su perfil siempre generó ruido. Organismos de derechos humanos repudiaron su llegada a la Bicameral por haber sido defensor de represores condenados por crímenes de lesa humanidad en La Rioja. También recibió críticas por impulsar junto a la radical Carolina Losada el agravamiento de las penas por falsas denuncias. Otro foco de cuestionamientos fue la designación de su hijo, Juan María Pagotto, como asesor con la máxima categoría. Colegas de todos los bloques le reconocían bonhomía y estilo campechano. En lo ideológico, se definía pro vida pero, "como buen liberal", apoyaba el matrimonio igualitario. En el kirchnerismo no lo podían ni ver, y el rechazo era mutuo: "El kirchnerismo nunca estuvo dentro del peronismo", repetía.

Quién ocupará la banca

Su muerte abre dos frentes. El primero es la sucesión en el recinto. En la lista libertaria de 2023, la segunda titular fue Claudia Cecilia López y el primer suplente, Alejandro Martín Cruz Antúnez. La normativa de paridad prioriza el reemplazo por alguien del mismo género, y eso apunta a Cruz Antúnez. Sin embargo, hay un antecedente riojano de 2021 que deja margen para la discusión: tras la muerte de Carlos Menem, la segunda titular tuvo prioridad sobre el suplente. La definición quedará en manos del Senado, que deberá aprobar el diploma.

El segundo frente es político: el oficialismo pierde a un armador leal en un momento clave. La presidencia de la Comisión de Acuerdos quedó vacante con buena parte de los pliegos judiciales todavía en trámite. La Casa Rosada deberá elegir rápido a quién le confía la llave del nuevo diseño de la Justicia.

Mientras tanto, en La Rioja reina el hermetismo. Tanto en la provincia como en el Congreso, el mundo político aguarda el resultado de las pericias que deberán determinar la causa de la muerte.

por M.S.