El dipu-tesla le mostró a Milei cómo es el auto de sus sueños con un león ploteado

Javier Milei describió su fantasía automotriz y Manuel Quintar, el legislador que meses atrás quedó bautizado como “dipu-Tesla”, se apresuró a convertirla en imagen. “¿Así, presi?”, escribió en X junto a una recreación hecha con inteligencia artificial: una Tesla Cybertruck completamente negra, con un enorme león dorado ploteado sobre la puerta y la Casa Rosada de fondo.

La ocurrencia nació en Nueva York, durante una entrevista con Bloomberg. Mientras defendía la libertad de los argentinos para comprar vehículos de cualquier procedencia, Milei confesó: “Si yo me tuviera que comprar un auto para mí, me gustaría tener el Cybertruck”.

Enseguida diseñó de palabra su versión presidencial. “¿Ustedes se imaginan que empiece a andar por Buenos Aires con un Cybertruck todo pintado de negro y un león dorado? Una cosa maravillosa”, fantaseó entre risas. Definió la imagen como “tipo Batman”.

Quintar entendió la señal. El diputado de La Libertad Avanza por Jujuy cambió el acero por negro brillante y sumó el emblema animal de Milei. La publicación, etiquetada como contenido generado con IA, cosechó más de 80 mil visualizaciones.

El mensajero no era casual. En mayo, Quintar había estacionado su propia Cybertruck en el garaje del Congreso y desatado una tormenta dentro y fuera del oficialismo. La camioneta eléctrica cuesta entre 70 mil y 100 mil dólares en Estados Unidos, pero importarla a la Argentina puede elevar su precio por encima de los 300 mil. El legislador reivindicó la compra con una frase desafiante: “A mi nombre, con la mía”.

La exhibición chocó con el discurso de austeridad del Gobierno y generó malestar en la Casa Rosada. Funcionarios señalaron que la ostentación perjudicaba a Milei. Además, el vehículo no tenía patente trasera visible y fue retirado del Congreso en una grúa para trasladarlo a Jujuy. El episodio le dejó a Quintar el apodo que aún lo acompaña.

Además informó un patrimonio de 231 millones de pesos, ocho inmuebles y siete vehículos, pero la Tesla aún no figuraba. La valuación exhibía inconsistencias. Quintar sostuvo que la compró en Estados Unidos con fondos de su actividad privada vinculada a empresas familiares de salud.

Milei lo defendió entonces: si el dinero fue ganado honestamente, dijo, cada uno puede gastarlo como quiera. Cuatro meses después, el “dipu-Tesla” devolvió el gesto con una postal a medida del imaginario presidencial. Por ahora, el Cybertruck negro con el león dorado solo existe en una pantalla. Pero ya tiene dueño simbólico.