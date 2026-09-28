Milei compartió un posteo de la cumbre de la ONU al estilo de "Qué pasó ayer"

La inteligencia artificial convirtió la cumbre en una inesperada noche de excesos. Javier Milei compartió en X un video que imagina qué habría ocurrido después de la Asamblea General de las Naciones Unidas y recrea la estética de ¿Qué pasó ayer?, la comedia en la que un grupo de amigos intenta reconstruir una fiesta descontrolada.

La pieza, ajena a Presidencia, fue publicada por la cuenta Dr. Clown, PhD con una frase en inglés: “Lo que realmente ocurrió después de la Asamblea General de la ONU”. Milei la republicó el domingo 27 de septiembre y agregó una expresión habitual: “FENÓMENO BARRIAL”. En pocas horas, superó el millón de visualizaciones.

El montaje imita la sucesión de fotografías que aparece durante los créditos de la saga dirigida por Todd Phillips. En lugar de los protagonistas de Hollywood, las imágenes generadas con IA reúnen a algunos de los dirigentes más poderosos del mundo en situaciones imposibles.

Milei aparece junto a Donald Trump en Times Square, parado sobre el techo de un taxi y blandiendo una motosierra. En otra postal, monta el toro de Wall Street acompañado por el mandatario estadounidense y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También viaja en subte con otros líderes, participa de una partida de beer pong y sostiene a Volodímir Zelenski mientras el presidente ucraniano bebe boca abajo de un barril de cerveza.

La secuencia suma a Emmanuel Macron y Recep Tayyip Erdogan, con gestos desencajados y rastros de una supuesta fiesta. Como en la película, las fotos revelan aquello que los personajes no recuerdan.

La parodia llegó después de una gira de tono muy distinto. Milei habló ante la 81.ª Asamblea General, calificó a la ONU como una organización “inútil” que alimenta una “casta de parásitos” y volvió a reclamar por la soberanía de las Islas Malvinas. También participó con Trump de una sesión del Escudo de las Américas.

El viaje incluyó una entrevista con el editor jefe de Bloomberg, John Micklethwait, que lo interrogó sobre la caída de la actividad, el desempleo y la posibilidad de una recesión. Apenas unos días más tarde, el Presidente eligió resumir su paso por Estados Unidos mediante una ficción humorística en la que la diplomacia se parece a una despedida de solteros.

El video confirma una marca de la comunicación libertaria: mezclar actos institucionales con memes, códigos de internet y referencias de la cultura popular. La cumbre terminó, pero en la versión que Milei decidió amplificar nadie parece recordar cómo volvió al hotel.