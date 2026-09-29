Quiénes son los gobernadores que acompañarán a Milei a París

El presidente Javier Milei iniciará una de las misiones comerciales más ambiciosas de su gestión con un viaje a París, Francia , que se extenderá entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con el objetivo primordial de posicionar al país como un polo de inversiones internacionales en el marco del foro socioeconómico Argentina Week . La comitiva oficial exhibirá una fuerte impronta federal al incluir a 13 mandatarios provinciales y un nutrido equipo de ministros y secretarios de Estado, en lo que representa una calculada puesta en escena de cohesión institucional frente al empresariado europeo.

La agenda del jefe de Estado, coordinada por el embajador local Ian Sielecki , contempla una disertación clave en el Château de la Muette—sede de la OCDE —, paneles dedicados a sectores estratégicos como Vaca Muerta, el litio y la inteligencia artificial, una premiación del Paris Economic Forum y una reunión bilateral de alto voltaje político con el mandatario francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

La delegación gubernamental que escoltará al mandatario libertario está conformada en su núcleo político más cercano por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. El equipo económico y técnico que expondrá los avances de las reformas desreguladoras y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) estará encabezado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, acompañado por el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González , el titular del Banco Central, Santiago Bausili y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Pablo Quirno. Asimismo, forman parte del contingente oficial el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , el ministro de Salud, Mario Lugones, el secretario de Comunicación, Fabián Fernández , y el titular de la agencia PromArgentina, Diego Sucalesca.

Por el lado de los gobernadores provinciales, la nómina definitiva de asistentes reúne a Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos),Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Váldes (Corrientes).

El vínculo de Milei con este variado espectro de gobernadores se sostiene sobre una lógica de pragmatismo económico y estricta conveniencia legislativa, en un escenario donde la Casa Rosada necesita imperiosamente aceitar acuerdos federales de cara a la discusión del Presupuesto y proyectos clave en el Congreso. Con los jefes provinciales de cuño PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR), como Jorge Macri, Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Marcelo Orrego, el lazo es de carácter programático-aliado, condicionado por la sintonía fina de sus bancadas parlamentarias con las iniciativas libertarias.

En tanto, la relación con los líderes de partidos provinciales y del peronismo dialoguista, como Gustavo Saenz, Raúl Jalil, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa , se rige bajo un esquema transaccional de "sintonía mutua", en miras a las próximas elecciones nacionales del año que viene. Los gobernadores buscan atraer inversiones territoriales directas a sus sectores mineros y energéticos mediante la vidriera internacional, mientras que el Poder Ejecutivo nacional capitaliza el viaje como una contundente foto de respaldo federal para enviar señales de gobernabilidad y estabilidad macroeconómica al mercado mundial.